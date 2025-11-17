Disney+ vai permitir criação de conteúdo por inteligência artificial

A Disney está prestes a transformar completamente a experiência do Disney+. O CEO Bob Iger anunciou na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025 que a plataforma passará por sua maior reestruturação tecnológica desde o lançamento, em 2019, e a inteligência artificial será protagonista dessa mudança.

A principal novidade é que os assinantes poderão criar e compartilhar vídeos curtos usando os personagens e universos da Disney. Com a nova tecnologia, os fãs poderão produzir suas próprias histórias com os heróis da Marvel, criar cenas inéditas com personagens da Pixar ou desenvolver tramas alternativas de Star Wars.

Segundo Iger, a IA permitirá que os usuários tenham uma experiência muito mais interativa e engajada com a plataforma. O foco inicial será em conteúdo de formato curto, com os assinantes podendo tanto criar quanto consumir produções feitas por outros fãs.

A estratégia coloca a Disney em rota de colisão com ferramentas de geração de imagens por IA, como o Sora, da OpenAI. Iger revelou estar em "conversas produtivas" com empresas de inteligência artificial, mas não citou nomes.

Proteção da propriedade intelectual

Um dos principais desafios dessa iniciativa será equilibrar criatividade com segurança e controle. Iger enfatizou que qualquer acordo com empresas de IA precisará garantir proteção rigorosa da propriedade intelectual da Disney.

A empresa não detalhou como funcionará essa moderação de conteúdo gerado por usuários, mas a preocupação com uso indevido das marcas ficou clara nas declarações do executivo, segundo reportagem do The Hollywood Reporter.

Streaming em alta

O Disney+ conquistou 3,8 milhões de novos assinantes apenas no último trimestre, impulsionando a lucratividade do braço de streaming da companhia. Para 2026, a empresa planeja aumentar em US$ 1 bilhão seu investimento em conteúdo original, sinalizando aposta ainda maior na produção própria para suas plataformas digitais.