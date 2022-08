Star Wars: "Andor" recebe novo trailer e estreia em setembro deste ano

A Disney+ faz mais um anúncio para Star Wars nesta segunda-feira, 1º. A série Andor, que teve sua estreia adiada para o dia 21 setembro, acaba de ganhar um novo trailer. De acordo com a Disney, a primeira temporada da série aparece com 12 episódios.

Ao todo, por meio do showrunner Tony Gilroy, o seriado aparece com expectativas sombrias para a nova fase da saga Star Wars e traz mais curiosidades para enfatizar a trama mostrada em Rogue One – Uma História de Star Wars (2016). Esse será o caminho para que a LucasFilm introduza melhor os eventos ambientados cinco anos antes do filme.

A história de Andor e expectativas do público para a nova fase de Star Wars

Toda a história é produzida a partir de Cassian Andor (Diego Luna), protagonista, que mostrará ao público a criação da Resistência e o trabalho de espiões na época destacada para a série.

Andor trará detalhes específicos de uma das maiores missões da galáxia de Star Wars, além de incluir o planeta que Cassian chama de lar.

Para além da construção da Resistência, Andor também explorará os avanços do Império e sua expansão ao longo da galáxia, sucedendo os acontecimentos dos três primeiros filmes da cronologia de Star Wars — imediatamente após Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith.

Entre os atores que participarão de Andor, estão: Robert Emms, Adria Arjona, Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard, Fiona Shaw e Kyle Soller.

