Onda de frio em SP: Inmet emite alerta para tempestade no fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades atingindo quase todo o estado de São Paulo e parte do Paraná a partir deste sábado, 23, até o fim de domingo, 24.

O Inmet alerta para chuvas entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos que podem chegar aos 100 km/h, e queda de granizo. O Instituto também avisa para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. A classificação laranja é a segunda de mais perigo, atrás apenas da categoria vermelha.

Previsão do tempo para São Paulo

As chuvas mais intensas estão previstas para sábado, 23, para o centro-sul e para o litoral de São Paulo, com acumulados diários que podem chegar a 60 mm.

A temperatura mínima é de 12ºC no sábado e 14ºC no domingo. Já a máxima é de 24ºC para ambos os dias.

Alerta para outras regiões do Brasil

O Inmet também emitiu alertas amarelo e laranja para outras regiões do Brasil, como o extremo Norte do país, litoral do Nordeste e parte do Sul e do Centro-Oeste.

Essa onde de frio e chuvas está sendo causada por uma área de baixa pressão atmosférica que deve continuar até a próxima semana.