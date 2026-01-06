Onde ver 'All Her Fault', série premiada no Critics Choice Awards?

Desde sua estreia, All Her Fault tem chamado atenção no mundo todo como um dos títulos mais comentados de 2026.

A minissérie é um suspense psicológico estrelado por Sarah Snook, conhecida por seu trabalho em Succession, e ganhou destaque ao render à atriz o Critics Choice Award de Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme, um dos prêmios mais importantes da temporada de premiações de televisão.

Enredo da série

A produção acompanha a história de Marissa Irvine, uma mãe que vive um pesadelo quando seu filho desaparece após um encontro comum com um colega de escola.

A partir desse momento, uma investigação se desdobra, explorando mentiras, suspeitas e dilemas familiares em meio a uma comunidade aparentemente perfeita. A série é baseada no romance homônimo de Andrea Mara e tem oito episódios.

Onde assistir 'All Her Fault'?

Todos os episódios da primeira temporada já estão no catálogo do Amazon Prime Video.