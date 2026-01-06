Pop

Onde ver 'All Her Fault', série premiada no Critics Choice Awards?

Veja como assistir à minissérie de suspense que conquistou a crítica internacional

All Her Fault: está disponível no Amazon Prime Video (All Her Fault / Divulgação Peacock )

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19h50.

Desde sua estreia, All Her Fault tem chamado atenção no mundo todo como um dos títulos mais comentados de 2026.

A minissérie é um suspense psicológico estrelado por Sarah Snook, conhecida por seu trabalho em Succession, e ganhou destaque ao render à atriz o Critics Choice Award de Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme, um dos prêmios mais importantes da temporada de premiações de televisão.

Enredo da série

A produção acompanha a história de Marissa Irvine, uma mãe que vive um pesadelo quando seu filho desaparece após um encontro comum com um colega de escola.

A partir desse momento, uma investigação se desdobra, explorando mentiras, suspeitas e dilemas familiares em meio a uma comunidade aparentemente perfeita. A série é baseada no romance homônimo de Andrea Mara e tem oito episódios.

Onde assistir 'All Her Fault'?

Todos os episódios da primeira temporada já estão no catálogo do Amazon Prime Video.

