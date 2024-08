Sucesso de bilheteria: como a A24 se tornou a produtora queridinha de Hollywood

Atores e diretores possuem adoradores fiéis a cada lançamento de filmes e séries. No entanto, atualmente a atenção não tem se voltado apenas para celebridades, mas para um estúdio em específico, a americana A24. Inicialmente fundada como uma distribuidora de filmes de produções independentes, como Ex Machina: Instinto Artificial (2014) e O Quarto de Jack (2015), a A24 se tornou tão grande e premiada quanto estúdios centenários como Paramount e MGM.

Com apenas 12 anos no mercado, a A24 já lançou 142 filmes e 39 séries, recebeu 55 nomeações ao Oscar e levou 16 estatuetas. Por trás das conquistas há algumas estratégias próprias, como liberdade criativa para diretores, ainda que isso possa ocasionar riscos financeiros. Para enxugar os gastos, a empresa decidiu não investir em publicidade tradicional, como outdoors e intervalos comerciais. A divulgação é feita no antigo boca a boca, estratégia que encontra espaço nas redes sociais. Mas não é apenas a essa simples promoção que a A24 se atenta.

Para o lançamento do filme Ex Machina foi criado um perfil no Tinder para a personagem de Alicia -Vikander, que convidava os matches a assistir ao filme.

Foi só em 2016 que a A24 começou as produções próprias.

A primeira aposta foi no diretor Barry Jenkins que, com Moonlight: Sob a Luz do Luar, conquistou o Oscar de Melhor Filme no ano seguinte.

Os olhares ficaram mais atentos para os conteúdos que se expandiram para séries como Euphoria (2019), disponível no Max, e Treta (2023), na Netflix. As produções possuem uma estética característica, como destaque para a fotografia, paleta de cores neon e apostas em atores na cadeira de diretor, como Greta Gerwig, com Lady Bird: A Hora de Voar (2017), e Jonah Hill, com Anos 90 (2018).

O retorno aos investimentos também tem aparecido. Lançado em abril, o filme Guerra Civil (2024), estrelado por Wagner Moura e Kirsten Dunst, registrou mais de 585.000 ingressos vendidos, com uma renda de 13,7 milhões de reais em apenas duas semanas no Brasil.

A produção sobre os registros de quatro jornalistas sobre uma guerra civil fictícia nos Estados Unidos é o segundo filme da A24 com maior bilheteria nos Estados Unidos, com 62 milhões de dólares. Está atrás apenas de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (2022), vencedor de dez Oscars em 2023 e com arrecadação de 77,19 milhões de dólares.

A Diamond Films, distribuidora de Guerra Civil no Brasil, comemora. Em quatro meses a empresa arrecadou 46,5 milhões de reais, 5,1 milhões de reais a mais que o resultado de todo o ano de 2023.

“Considerando apenas o período de 1o de janeiro a 25 de abril, o crescimento foi de 275% de 2023 para 2024. Em termos de público, até 28 de abril de 2024, os filmes da Diamond Films atingiram 2.107.189 de pessoas, ante 2.100.161 em 2023”, diz a empresa.

Treta: minissérie produzida pela A24 disponível na Netflix (Netflix/Divulgação)

Para além da arrecadação com bilheteria, produtos promocionais têm virado itens de coleção. Enquanto alguns se vestem com referências dos filmes de que gostam, seja com camisetas das casas de Harry Potter, seja com rosa-choque dos pés à cabeça em referência a Barbie (2023), de Gerwig, outros homenageiam a produtora de filmes.

Blusas, moletons, bonés, LPs, pôsteres, baralhos, velas e cerâmicas são alguns produtos licenciados com alusão aos filmes da marca. Há ainda um programa para membros, o A24 All Access, ou AAA24 na abreviação. Por 55 dólares ao ano, assinantes recebem diversas ofertas e mimos. Hoje a empresa está avaliada em 2,5 bilhões de dólares.

O nome foi inspirado na Autoestrada A24, localizada na Itália, pela qual Daniel Katz, veterano da indústria e um dos fundadores, estava passando quando decidiu criar a empresa. Para este ano são esperados lançamentos de filmes como Tuesday, com Julia Louis-Dreyfus, MaXXXine, com Mia Goth, Parthenope, dirigido por Paolo Sorrentino, assim como o aumento da base de seguidores da produtora. É uma trajetória que renderia uma série.