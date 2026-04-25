Diretor da Nintendo diz estar 'confuso' com críticas ao novo filme de Mario

O diretor de jogos da Nintendo, Shigeru Miyamoto, afirmou estar “confuso” com as críticas negativas ao filme "Super Mario Galaxy: O Filme", que chegou aos cinemas neste mês.

Apesar de liderar a bilheteria global em 2026, o longa não agradou à crítica especializada. A produção tem 43% de aprovação no site Rotten Tomatoes e classificação “geralmente desfavorável” no Metacritic.

“Em relação ao filme anterior, achei que as opiniões dos críticos tinham alguma validade. Mas pensei que desta vez seria diferente — e descobri que as críticas são ainda mais duras”, disse Miyamoto à revista Famitsu.

“Isso é realmente bastante confuso. Estamos vindo de outra área e trabalhando com o objetivo de ajudar a revitalizar a indústria do cinema, mas as pessoas que deveriam apoiar essa causa parecem adotar uma postura passiva”, afirmou.

O novo filme reúne um elenco de dublagem com nomes como Chris Pratt (Mario), Jack Black (Bowser), Anya Taylor-Joy (Peach) e Charlie Day (Luigi), além de novos integrantes como Donald Glover (Yoshi) e Brie Larson (Rosalina).

O longa é sequência de "Super Mario Bros. O Filme", que também foi mal avaliado pela crítica, mas arrecadou mais de US$ 1,36 bilhão em bilheteria global.

Na época, Miyamoto afirmou que as críticas negativas ajudaram a impulsionar o interesse do público. “Você precisa de um pouco de sorte para atingir esse nível de sucesso”, disse.

A Nintendo já tem novos projetos em andamento no cinema. Um filme live-action de "The Legend of Zelda" está previsto para o próximo ano, e há relatos sobre o desenvolvimento de um terceiro longa de Mario e um derivado focado em Donkey Kong.

Miyamoto, no entanto, descartou rumores sobre um possível filme inspirado em Super Smash Bros.