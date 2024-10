Filme de turnê da Olivia Rodrigo ganha data na Netflix; saiba o que esperar

Fenômeno da música pop e ícone da Geração Z, Olivia Rodrigo vai ganhar um filme na Netflix sobre a GUTS World Tour, turnê da cantora que passará pelo Brasil no ano que vem, no Lollapalooza Brasil 2025.

O especial foi filmado no Intuit Dome em Los Angeles (Califórnia, EUA) e promete dar aos fãs uma visão dos shows que a cantora apresentou em várias cidades do mundo, com ingressos esgotados. A turnê leva o nome do último álbum da cantora, "GUTS", e fará a apresentação do álbum de estreia, "SOUR".

“Estou muito animada para compartilhar a GUTS World Tour com meus fãs”, disse Olivia à Netflix. “Para aqueles que não tiveram a chance de curtir pessoalmente, agora vocês podem ter os melhores lugares da casa! E para os fãs que aplaudiram, gritaram e dançaram comigo, estou muito feliz por podermos fazer tudo de novo!”

GUTS World Tour

O segundo álbum de Olivia Rodrigo, "GUTS", foi lançado em setembro de 2023 e chegou aos primeiros lugares das paradas e das redes sociais. “Vampire” e “Bad Idea, Right?” ficaram virais no TikTok e o álbum chegou a aparecer em mais de 30 listas de Melhores de 2023, incluindo as do The New York Times, Rolling Stone, NPR e Pitchfork. Não demorou muito para que o disco atingisse o topo da Bilbord 200, que tornou a cantora na primeira artista feminina em quase uma década a estrear seus dois primeiros álbuns no topo do ranking.

Olivia Rodrigo embarcou em sua turnê mundial com 93 datas, com paradas na América do Norte, Europa, Reino Unido, Ásia, América do Sul e Austrália. A GUTS World Tour está programada para terminar em março de 2025.

Quando estreia o filme da Olivia Rodrigo na Netflix?

O filme tem estreia marcada para o dia 29 de outubro. É dirigido por James Merryman e produzido pela BLINK Inc., em associação com Lighthouse Management + Media e Interscope Films.