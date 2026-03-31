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Taylor Swift e Paramore processaram Olivia Rodrigo? Entenda

Entenda por que hits de Olivia passaram a dividir autoria com outros artistas

Olivia Rodrigo: Cantora nunca enfrentou processos, mas cedeu créditos após pressão e comparações (Reprodução / Redes sociais)

Olivia Rodrigo: Cantora nunca enfrentou processos, mas cedeu créditos após pressão e comparações (Reprodução / Redes sociais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de março de 2026 às 05h15.

Quando Olivia Rodrigo lançou “Good 4 U”, em 14 de maio de 2021, a música rapidamente se tornou um fenômeno global. O single, parte do álbum "Sour", dominou charts e ajudou a consolidar a cantora como um dos maiores nomes do pop recente.

Mas o sucesso veio acompanhado de um ruído crescente. Fãs começaram a apontar semelhanças entre a faixa e “Misery Business”, hit do Paramore lançado em 2007. A comparação viralizou nas redes sociais e ganhou força suficiente para atravessar o universo dos fãs e chegar à indústria.

A decisão que mudou os créditos

Meses após o lançamento, Olivia Rodrigo tomou uma decisão estratégica. Sem alarde, adicionou Hayley Williams, do Paramore, e Josh Farro, que já foi membro da banda, como coautores de “Good 4 U”.

A mudança não veio acompanhada de um processo judicial. Pelo contrário, foi interpretada como uma forma de evitar uma disputa maior. Na prática, isso significou dividir os direitos da música. Estimativas apontam que os autores de “Misery Business” passaram a receber uma fatia significativa dos royalties, chegando a cerca de 50% da composição.

Plágio ou influência?

Apesar da repercussão, Olivia nunca admitiu plágio. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, a cantora fala afirmou que era "inexperiente" sobre como a indústria da música funcionava.

"Snto que agora sei muito mais sobre a indústria e me sinto melhor equipada nesse aspecto. Não foi algo em que pensei muito”, disse.

Ainda em 2021, a americana deu uma entrevista à Teen Vogue, em que destacou que a música pop é construída a partir de referências e influências, algo natural no processo criativo.

“O que há de tão bonito na música é que ela pode ser inspirada em músicas que foram lançadas no passado. Cada artista é inspirado por artistas que vieram antes deles. É um processo de compartilhamento divertido e bonito. Nada na música é novo. Há quatro acordes em cada música. Essa é a parte divertida: tentar tornar isso seu.”, respondeu. 

Polêmica com Taylor Swift

O caso envolvendo Paramore não foi o único a cercar Olivia Rodrigo naquele momento. Outras duas faixas do álbum "Sour" foram creditadas à Taylor Swift.

Na canção “1 step forward, 3 steps back”, Olivia utiliza acordes de “New Year’s Day”, música lançada por Taylor Swift no álbum "Reputation", de 2017. Por isso, Taylor e Jack Antonoff aparecem oficialmente creditados como compositores da canção desde o lançamento.

Já “Deja Vu”, teve que passar pela mesma mudança que "Good 4 U". Após comparações feitas por fãs, a equipe da cantora incluiu Taylor Swift, Jack Antonoff e St. Vincent, como compositores da música. A justificativa girou em torno de semelhanças com “Cruel Summer”, lançada por Swift em 2019.

Assim como no caso do Paramore, não houve processo judicial público. Ainda assim, a decisão teve impacto direto na divisão de royalties.

Nova era chegando

O terceiro álbum de Olivia Rodrigo, ainda chamado informalmente de “OR3”, já começou a ganhar contornos, mesmo sem título ou data oficial confirmados.

Segundo a Rolling Stone Brasil, o projeto está em estágio avançado e deve marcar uma nova fase na carreira da cantora, com mudanças visuais e sonoras. Indícios como a troca da paleta roxa, dominante em "Sour" e "Guts", por tons de vermelho e rosa reforçam a ideia de uma nova era estética.

A própria cantora indicou que o novo álbum deve explorar canções de amor melancólicas, com temas como saudade, insegurança e desejo, além de trazer experimentações sonoras. A parceria com o produtor Dan Nigro, responsável pelos dois discos anteriores, deve continuar, o que aponta para uma evolução natural do som que consagrou Olivia no pop.

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