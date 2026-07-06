Por que Corlys brigou com Rhaenyra no último episódio de 'A Casa do Dragão'? Ator explica

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" elevou a tensão entre os Pretos a um novo patamar. No terceiro episódio, Corlys Velaryon rompe anos de silêncio ao chamar publicamente os filhos de Rhaenyra de bastardos, em uma cena que redefine sua relação com a rainha e pode alterar o equilíbrio da guerra civil em Westeros.

O pedido que mudou tudo

A ruptura acontece depois que Corlys pede a Rhaenyra que reconheça oficialmente Addam e Alyn como seus filhos legítimos e herdeiros da Casa Velaryon. A rainha rejeita o pedido por considerar que essa decisão abriria um precedente perigoso para sua própria posição política, já que rumores sobre a origem de seus filhos acompanham sua trajetória desde a primeira temporada.

A recusa representa um golpe pessoal para Corlys, que sempre protegeu a legitimidade dos herdeiros de Rhaenyra, mesmo diante das suspeitas que circulavam pela corte.

Steve Toussaint explica a reação de Corlys

Em entrevista à Variety, Steve Toussaint afirmou que Corlys chega ao limite após acumular perdas familiares e sacrifícios feitos em nome da causa de Rhaenyra.

Segundo o ator, o personagem entende o risco de pronunciar aquela palavra diante de toda a corte. Ainda assim, decide falar porque já não enxerga motivo para esconder uma verdade que todos comentam em Westeros. Para Toussaint, Corlys age em um momento de completo esgotamento emocional e desafia qualquer tentativa de fazê-lo voltar atrás.

“Ao ler a cena no roteiro, lembro-me de ter pensado: ‘OK, bem, a última vez que alguém disse isso a ela foi o irmão dele, e ele morreu em segundos'. Então, é algo muito perigoso de se fazer, mas sinto que ele está completamente no limite", disse Toussaint à Variety.

Independentemente de sua motivação, Corlys colocou sua posição e sua própria vida em risco ao fazer a acusação em público. Agora, a expectativa gira em torno da reação de Rhaenyra diante da declaração sobre seus filhos: os já falecidos Jacaerys (Harry Collett) e Lucerys (Elliot Grihault), além de Joffrey (Oscar Eskinazi), o único herdeiro sobrevivente do trio.

Legado acima de tudo

A entrevista também destaca que o pedido de Corlys nasce de sua preocupação com o futuro da Casa Velaryon. Depois da morte de Laena e da ausência de Laenor, Addam e Alyn representam a continuidade de seu sangue e de sua linhagem.

Para Toussaint, essa preocupação com o legado passa a orientar todas as escolhas do personagem. O comandante da maior frota de Westeros deixa de pensar em conquistas pessoais e concentra seus esforços em garantir que sua família permaneça relevante após sua morte.

“A morte sempre esteve perto de Corlys, mas ele sempre teve razões para viver — no caso, seus filhos, sua esposa e assim por diante”, diz Toussaint. “Mas agora, essas pessoas não existem mais. A única coisa que o mantém vivo, a única coisa que o mantém de pé, são seus filhos bastardos. Se Rhaenyra tivesse dito: 'Certo, vamos chamar os guardas e cortar a cabeça dele' após a acusação que Corlys fez, ele teria respondido: 'Tudo bem, é uma forma tão boa quanto qualquer outra de morrer'. Então, acho que é quase libertador viver com a ideia de que ele não teme a morte, na verdade, porque já fez tudo neste mundo. Acho que a única preocupação dele, e tem sido desde a primeira temporada, é garantir que a linhagem Velaryon continue".

Um conflito que promete repercutir

A discussão entre Corlys e Rhaenyra vai além de um desentendimento familiar. O episódio transforma uma aliança construída ao longo de anos em uma relação marcada por desconfiança, colocando em evidência como as disputas por herança e legitimidade continuam sendo uma das forças que movem a Dança dos Dragões.

Com as feridas expostas diante de toda a corte, a guerra pelo Trono de Ferro ganha um novo elemento de instabilidade. O próximo episódio, que vai ao ar no domingo, 12, às 22h, na HBO e na HBO Max, acompanhará os desdobramentos da crise que abalou uma das alianças mais importantes dos Pretos.

Veja o preview do episódio 4 da terceira temporada de "A Casa do Dragão".