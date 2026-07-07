Bitcoin sobe e fica perto dos US$ 64 mil em 2º pregão de saldo positivo nos ETFs

O bitcoin opera em alta nesta terça-feira, 7, e é negociado perto dos US$ 64 mil conforme a demanda compradora absorveu bem a venda de 3.588 bitcoins pela Strategy, anunciada no dia anterior.

Às 10h21 (horário de Brasília) o bitcoin subia 2,7% em um período de 24 horas, a US$ 63.260 por unidade. Apesar da alta, a moeda digital está um pouco abaixo da máxima do dia anterior, quando bateu US$ 64.600.

Em relatório, a equipe de análise da corretora Bitfinex afirma que a rápida recuperação do BTC para superar os US$ 60 mil depois de cair até US$ 58 mil indica que a queda pode ter sido um falso rompimento e não o início de uma tendência de baixa mais profunda.

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Os analistas lembram que o mês de julho é historicamente positivo para a criptomoeda, com ganhos médios e medianos de 7,6% e 8,2% respectivamente. “No entanto, uma recuperação mais consistente deve depender da volta da demanda, especialmente por meio da retomada dos fluxos de entrada nos [fundos negociados em bolsa] ETFs”, afirma a Bitfinex.

Usando análise técnica, Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da corretora Bitget na América Latina, diz que o cenário segue com viés de cautela. O Índice de Força Relativa (IFR) permanece ligeiramente abaixo da linha neutra de 50 pontos, mostrando que o ativo ainda não está na zona de prevalência de compras, e a Média Móvel de Convergência e Divergência (MACD, na sigla em inglês) não mostra aceleração significativa da tendência de alta.

“No curto prazo, o comportamento dos fluxos para os ETFs e o ambiente macroeconômico devem continuar sendo os principais catalisadores para o mercado”, comenta Herrera.

ETFs e Indicadores

Ontem foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 265,7 milhões nos ETFs de bitcoin à vista negociados nas bolsas dos Estados Unidos. O principal alvo do fluxo foi o IBIT, da BlackRock, com US$ 209,4 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Este foi o segundo pregão consecutivo de fluxo comprador neste tipo de fundo. Na quinta-feira, 2, houve um saldo positivo de US$ 223,5 milhões nos ETFs de bitcoin.

Já nos ETFs de ether, o fluxo foi positivo em US$ 20,7 milhões, no terceiro pregão seguido de entrada de recursos.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu de 26 para 28 pontos de ontem para hoje, mantendo-se na zona de “medo” e se afastando um pouco mais do “medo extremo”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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