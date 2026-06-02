Google começa a permitir que usuários alterem seu endereço de e-mail

Para aqueles que criaram um Gmail com algum nome criativo, porém vergonhoso, durante a infância ou a adolescência, o Google começou a permitir alterações no endereço de e-mail. No entanto, a funcionalidade ainda não está disponível no Brasil.

De acordo com nota do Google, a funcionalidade começou a ser lançada no fim do ano passado, mas a empresa anunciou que o recurso estava disponível para todos os usuários dos Estados Unidos no fim de março de 2026. Quase um mês depois, a companhia expandiu a atualização para usuários de língua espanhola.

“2004 foi um bom ano, mas o seu endereço do Gmail não precisa continuar preso nele”, disse o CEO do Google, Sundar Pichai, em um tuíte publicado em 31 de março.

“Para dizer adeus a v0t3f0rp3dr02004@gmail.com ou mrbrightside416@gmail.com (ou qualquer outro nome que refletisse seus gostos da época), acesse as configurações da sua Conta Google e escolha qualquer nome que esteja disponível”, brincou Pichai.

Isso não quer dizer que o endereço de e-mail antigo ou qualquer dado será excluído. O nome continuará ativo como um endereço alternativo. O usuário poderá fazer login com ambos os nomes e também receberá e-mails tanto no novo quanto no antigo endereço.

Os usuários só poderão criar um novo endereço de e-mail a cada 12 meses, mas têm a possibilidade de retornar a seu nome original a qualquer momento.