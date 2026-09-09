Oasis: documentário sobre reconciliação de Noel e Liam Gallagher chega aos cinemas

O documentário "Oasis: Don't Look Back in Anger" estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 10, e acompanha a reaproximação dos irmãos Noel e Liam Gallagher. A produção revisita os conflitos que levaram ao fim da banda e os bastidores do retorno aos palcos em 2025.

A dupla, que passou 15 anos trocando provocações e acusações públicas, voltou a dividir o palco na turnê de reunião do Oasis e apareceu junta no tapete vermelho da estreia do filme em Londres.

Documentário explora a relação dos irmãos Gallagher

O rompimento entre os irmãos, que levou ao fim do Oasis, aconteceu em 2009. Depois de anos de conflitos nos bastidores, Noel deixou a banda após uma briga em Paris.

Na época, o músico afirmou que não conseguia mais trabalhar com o irmão, Liam. O episódio deu início a uma longa disputa, alimentada por entrevistas e declarações públicas de ambos.

O documentário revisita esse período de conflito e acompanha a transformação da relação durante a preparação para a volta da banda. De acordo com o material divulgado, Noel e Liam começaram as filmagens sem estar realmente próximos.

Durante os ensaios, os Gallagher viajavam separadamente, e a equipe adotou medidas para evitar novos conflitos. A convivência, porém, foi mudando à medida que a turnê avançava.

A produção também registra o retorno do Oasis aos palcos. Os shows reuniram fãs de diferentes gerações, que presenciaram momentos marcantes da reconciliação. Juntos novamente, os irmãos apresentaram algumas das principais canções da banda, entre elas "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger".

Reconciliação fora das telas

Na première em Londres, realizada na Leicester Square, os irmãos levaram familiares para o evento. Liam apareceu acompanhado dos filhos Lennon e Gene, enquanto Noel foi ao tapete vermelho com a filha Anais.