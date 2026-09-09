Quem é o cantor de K-pop que revelou ter enfrentado câncer na infância?

Uma revelação chocante abalou o mundo do K-pop nas últimas semanas: Evan, ex-membro do ENHYPEN, revelou que teria enfrentado um linfoma maligno quando estava no quarto ano do ensino fundamental.

O cantor, que atualmente segue carreira solo, estreou no mundo do pop coreano em 2020, após participar do reality show "I-Land", criado para formar um novo grupo.

Quem é Evan?

Evan é o nome artístico de Lee Hee-seung, o cantor sul-coreano ganhou fama como vocalista do sexteto ENHYPEN, que estreou em 2020 com "Given-Taken". Em março de 2026, anunciou sua saída do grupo.

Por meses, os fãs do ENHYPEN questionaram a saída do vocalista e pediram pelo seu retorno nas redes sociais, subindo hashtags em apoio ao cantor. A teoria era que ele teria sido expulso do grupo.

Aos 24 anos, Lee Hee-seung adotou um novo nome e passou a investir na carreira solo. A nova fase começou em junho com o single "Ride or Die" e o lançamento do EP "Death of Me", no qual o cantor participou da composição e produção das músicas.

Para falar sobre essa nova fase, o artista lançou o documentário "EVAN Debut", no qual revelou que não estava feliz no ENHYPEN e queria seguir com sua carreira solo.

O diagnóstico

A notícia sobre o diagnóstico na infância também veio durante uma conversa sobre sua nova fase. Em entrevista à Weverse Magazine, EVAN revelou que foi diagnosticado com linfoma maligno quando estava no quarto ano do ensino fundamental.

O cantor relatou que os primeiros sintomas foram tosse e falta de ar. Porém, o diagnóstico só aconteceu após um incidente durante uma partida de futebol, na qual não conseguiu respirar após dar apenas alguns passos.

EVAN passou por tratamento e viu outros pacientes morrerem durante seu período de internação, experiência que aparece no novo trabalho.

A faixa "Death of Me" faz referência ao período em que esteve próximo da morte e à vontade que tinha de sobreviver. A decisão de falar sobre o passado, após tantos anos escondendo esse período, veio da vontade de transformar a experiência em algo artístico.