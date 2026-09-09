Quatro anos depois do tapa de Will Smith, Chris Rock revela o que o faria voltar ao Oscar

Chris Rock: ator volta aos holofotes com novo filme dirigido por ele e explica por que uma indicação seria o único motivo para retornar à cerimônia (Ethan Mille/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12h16.
Quatro anos depois de levar um tapa de Will Smith no palco do Oscar, Chris Rock revelou o que precisaria acontecer para que voltasse à cerimônia: uma indicação ao prêmio.
Em entrevista à Variety, publicada na última terça-feira, 8, Rock afirmou que só retornaria ao Oscar caso fosse indicado a uma estatueta. A possibilidade, porém, é tratada pelo próprio comediante com bastante cautela.
Rock não se vê como um candidato provável ao Oscar de 2027. Ainda assim, seu novo trabalho abre algumas possibilidades.
"Não vou ser indicado. A única maneira de eu voltar é se eu for indicado, e não vou ser. E tudo bem. Lidaremos com isso se acontecer. Tipo, vamos controlar as expectativas."
O comediante escreveu, dirigiu e atua em "Misty Green", drama que acompanha uma atriz cuja carreira entrou em declínio e que tenta encontrar um novo caminho em Hollywood. O filme marca o retorno de Rock à direção de longas-metragens depois de 12 anos.
Caso o longa ganhe força durante a temporada de premiações, Rock poderia aparecer entre os candidatos por seu trabalho como diretor, roteirista ou ator. A estreia mundial acontece no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em setembro.
"Misty Green" é protagonizado por Rosalind Eleazar, que interpreta uma atriz que tenta recuperar espaço na indústria cinematográfica depois de ver sua carreira desandar.
O elenco também reúne Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick e o próprio Chris Rock. A produção é distribuída pela A24 e chega aos cinemas dos Estados Unidos em 9 de outubro. No Brasil, o filme não tem previsão de estreia.
A história também coloca Rock diante de um ambiente que ele conhece bem. O filme aborda as dificuldades, contradições e disputas de poder de Hollywood, enquanto acompanha a tentativa da protagonista de reconstruir sua carreira.
A última participação de Chris Rock no Oscar aconteceu em 2022, quando ele foi escolhido para apresentar uma das categorias da cerimônia.
Durante a transmissão, o comediante fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith. Will Smith deixou seu lugar na plateia, subiu ao palco e deu um tapa em Rock diante das câmeras.
Pouco depois, Smith recebeu o Oscar de Melhor Ator por "King Richard". O episódio se tornou um dos momentos mais comentados da história recente da premiação.
A Academia posteriormente proibiu Smith de participar de seus eventos por dez anos. O ator também pediu desculpas publicamente pelo episódio.
Ao voltar a falar sobre o assunto, Rock adotou um tom diferente daquele visto em suas apresentações de comédia nos anos seguintes ao incidente.
O comediante afirmou que gostaria que o episódio nunca tivesse acontecido, mas evitou prolongar a conversa para manter o foco em "Misty Green" e no trabalho de Rosalind Eleazar.
"Eu preferia que nada tivesse acontecido. E também não quero dizer nada que tire o foco da Rosalind e de como ela está ótima nesse filme. É um mundo louco. A gente passa por moradores de rua. Tem um monte de coisas ruins acontecendo agora. Eu ter um dia ruim não é a coisa mais importante do mundo."
A postura combina com o momento atual de sua carreira. Aos 61 anos, Rock está concentrado em ampliar sua atuação na arte, principalmente no cinema e na literatura.
"Estou tentando escrever um livro. Uma série de ensaios, como todos os livros do James Baldwin. O título é "Quando os Sem-Teto Sabem Seu Nome". Porque quando eles pedem dinheiro para você, é uma coisa. Quando eles pedem dinheiro, eles sabem que eu tenho — é outra história completamente diferente", revelou à Variety.
Apesar das turbulências dos últimos anos, Rock mantém uma visão otimista sobre a própria vida e carreira. Ao relembrar o início de sua trajetória na comédia, ele atribui parte de sua história a uma decisão impulsiva que poderia ter terminado naquela mesma noite.
"Há muito tempo, fui a um clube de comédia por puro impulso. Subi ao palco e me apresentei por uns cinco minutos, e o dono do clube disse: 'Você deveria voltar'. Se ele não tivesse dito isso, provavelmente eu não teria voltado. Aquela noite mudou completamente a trajetória não só minha, mas de toda a minha família", afirmou.
Rock também relacionou essa trajetória às mudanças que viveu dentro da própria família. "Meu pai ficou doente quando eu era pobre, e minha mãe ficou doente quando eu já tinha algum dinheiro. Meu pai morreu. Minha mãe está ótima. Entende o que eu quero dizer? É literalmente simples assim. Então, estou bem. Estou muito bem", concluiu.