Quatro anos depois do tapa de Will Smith, Chris Rock revela o que o faria voltar ao Oscar

Quatro anos depois de levar um tapa de Will Smith no palco do Oscar, Chris Rock revelou o que precisaria acontecer para que voltasse à cerimônia: uma indicação ao prêmio.

Em entrevista à Variety, publicada na última terça-feira, 8, Rock afirmou que só retornaria ao Oscar caso fosse indicado a uma estatueta. A possibilidade, porém, é tratada pelo próprio comediante com bastante cautela.

A condição de Chris Rock

Rock não se vê como um candidato provável ao Oscar de 2027. Ainda assim, seu novo trabalho abre algumas possibilidades.

"Não vou ser indicado. A única maneira de eu voltar é se eu for indicado, e não vou ser. E tudo bem. Lidaremos com isso se acontecer. Tipo, vamos controlar as expectativas."

O comediante escreveu, dirigiu e atua em "Misty Green", drama que acompanha uma atriz cuja carreira entrou em declínio e que tenta encontrar um novo caminho em Hollywood. O filme marca o retorno de Rock à direção de longas-metragens depois de 12 anos.

Caso o longa ganhe força durante a temporada de premiações, Rock poderia aparecer entre os candidatos por seu trabalho como diretor, roteirista ou ator. A estreia mundial acontece no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em setembro.

Sobre o que é 'Misty Green'?

"Misty Green" é protagonizado por Rosalind Eleazar, que interpreta uma atriz que tenta recuperar espaço na indústria cinematográfica depois de ver sua carreira desandar.

O elenco também reúne Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick e o próprio Chris Rock. A produção é distribuída pela A24 e chega aos cinemas dos Estados Unidos em 9 de outubro. No Brasil, o filme não tem previsão de estreia.

A história também coloca Rock diante de um ambiente que ele conhece bem. O filme aborda as dificuldades, contradições e disputas de poder de Hollywood, enquanto acompanha a tentativa da protagonista de reconstruir sua carreira.

Veja o trailer do filme

O tapa que marcou o Oscar

A última participação de Chris Rock no Oscar aconteceu em 2022, quando ele foi escolhido para apresentar uma das categorias da cerimônia.

Durante a transmissão, o comediante fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith. Will Smith deixou seu lugar na plateia, subiu ao palco e deu um tapa em Rock diante das câmeras.

Pouco depois, Smith recebeu o Oscar de Melhor Ator por "King Richard". O episódio se tornou um dos momentos mais comentados da história recente da premiação.

A Academia posteriormente proibiu Smith de participar de seus eventos por dez anos. O ator também pediu desculpas publicamente pelo episódio.

Will Smith dá tapa em Chris Rock no Oscar 2022

Rock prefere deixar o episódio no passado

Ao voltar a falar sobre o assunto, Rock adotou um tom diferente daquele visto em suas apresentações de comédia nos anos seguintes ao incidente.

O comediante afirmou que gostaria que o episódio nunca tivesse acontecido, mas evitou prolongar a conversa para manter o foco em "Misty Green" e no trabalho de Rosalind Eleazar.

"Eu preferia que nada tivesse acontecido. E também não quero dizer nada que tire o foco da Rosalind e de como ela está ótima nesse filme. É um mundo louco. A gente passa por moradores de rua. Tem um monte de coisas ruins acontecendo agora. Eu ter um dia ruim não é a coisa mais importante do mundo."

De um palco improvisado a Hollywood

A postura combina com o momento atual de sua carreira. Aos 61 anos, Rock está concentrado em ampliar sua atuação na arte, principalmente no cinema e na literatura.

"Estou tentando escrever um livro. Uma série de ensaios, como todos os livros do James Baldwin. O título é "Quando os Sem-Teto Sabem Seu Nome". Porque quando eles pedem dinheiro para você, é uma coisa. Quando eles pedem dinheiro, eles sabem que eu tenho — é outra história completamente diferente", revelou à Variety.

Apesar das turbulências dos últimos anos, Rock mantém uma visão otimista sobre a própria vida e carreira. Ao relembrar o início de sua trajetória na comédia, ele atribui parte de sua história a uma decisão impulsiva que poderia ter terminado naquela mesma noite.

"Há muito tempo, fui a um clube de comédia por puro impulso. Subi ao palco e me apresentei por uns cinco minutos, e o dono do clube disse: 'Você deveria voltar'. Se ele não tivesse dito isso, provavelmente eu não teria voltado. Aquela noite mudou completamente a trajetória não só minha, mas de toda a minha família", afirmou.

Rock também relacionou essa trajetória às mudanças que viveu dentro da própria família. "Meu pai ficou doente quando eu era pobre, e minha mãe ficou doente quando eu já tinha algum dinheiro. Meu pai morreu. Minha mãe está ótima. Entende o que eu quero dizer? É literalmente simples assim. Então, estou bem. Estou muito bem", concluiu.