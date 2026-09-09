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'Harry Potter': realme e Warner Bros lançam celular para os potterheads

Após parceria com Game of Thrones, a marca aposta agora em design temático do universo de Harry Potter para o novo modelo

Harry Potter: franquia terá smartphone personalizado em parceria com a realme (Divulgação/HBO )

Harry Potter: franquia terá smartphone personalizado em parceria com a realme (Divulgação/HBO )

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 14h11.

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Os fãs de "Harry Potter" são conhecidos por suas coleções personalizadas. Com a série cada vez mais perto, a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, em parceria com a realme, anunciou um celular para os potterheads.

O smartphone realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition foi inspirada no universo de "Harry Potter", dando mais um passo no plano de aproximação da marca com o mundo da cultura pop.

O novo modelo possui elementos da saga combinados à identidade visual da realme, incluindo um logotipo exclusivo para a colaboração.

Parceria com 'Game of Thrones' e 'Harry Potter'

A colaboração acontece após a venda do realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, também desenvolvido a partir de uma propriedade intelectual da Warner Bros. Discovery.

O smartphone incorporou elementos da série ao produto e abriu caminho para a companhia fechar mais parcerias com outras franquias, como a de "Harry Potter", que ultrapassa gerações.

A realme afirma ter atualmente uma comunidade global de mais de 300 milhões de usuários, mas pretende ampliar seu portfólio de colaborações com propriedades intelectuais e criadores internacionais, usando isso como o principal argumento de vendas.

O objetivo da marca é transformar o smartphone em um objeto de identificação para comunidades de fãs ao redor do mundo.

'Harry Potter e a Pedra Filosofal'

A nova série da HBO de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" estreia no dia 25 de dezembro, com episódios semanais.

Essa será a segunda adaptação da série de livros, porém, desta vez, em formato de seriado, em vez dos populares sete filmes que foram lançados nos anos 2000.

Acompanhe tudo sobre:Harry PotterSéries

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