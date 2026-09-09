De cooperativas a startups: veja quem pode concorrer ao prêmio da ApexBrasil e EXAME

Faltam poucos dias para o fim das inscrições do Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026. Empresas, cooperativas e startups brasileiras com atuação no mercado externo têm até o dia 17 de setembro para se cadastrar gratuitamente na iniciativa, realizada pela ApexBrasil em parceria com a EXAME.

Nesta terceira edição, os participantes podem concorrer em 13 categorias, que vão da promoção da sociobiodiversidade ao apoio a startups exportadoras.

Inscreva sua instituição e concorra ao reconhecimento antes do encerramento do prazo.

O que é o Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais.

Criado para reconhecer organizações que ampliam a presença do Brasil no exterior, o prêmio avalia tanto a exportação de bens e serviços quanto a atração de investimento estrangeiro direto.

A premiação é fruto da parceria entre a ApexBrasil, agência federal responsável por promover exportações e atrair investimentos ao país, e a EXAME, que dá visibilidade editorial às instituições reconhecidas.

Categorias da edição 2026

O regulamento de 2026 organiza a disputa em 13 categorias, entre portes de empresa, setores econômicos e eixos temáticos como sustentabilidade e diversidade:

Promoção da Sociobiodiversidade

Desenvolvimento Regional

Liderança e Diversidade

Cooperativismo

Indústria (micro, pequenas e médias empresas)

Indústria (grandes empresas)

Serviços

Agro (micro, pequenas e médias empresas)

Agro (grandes empresas)

Startup

Investimento Estrangeiro

Projeto Setorial de Agro

Projeto Setorial de Indústria e Serviços

As duas últimas categorias são exclusivas para entidades setoriais, associações que representam grupos de empresas de um mesmo setor no exterior.

Quem pode se inscrever no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais

Podem participar empresas brasileiras de diferentes portes, cooperativas, startups, comerciais exportadoras, entidades representativas de setores e fundos de participação e sociedades de investimento.

Uma cooperativa exportadora de café, por exemplo, pode concorrer na categoria Cooperativismo apresentando dados de geração de renda nas comunidades onde atua.

Consulte o regulamento completo e inscreva sua instituição na categoria mais adequada ao seu perfil.

Histórico e importância do prêmio

Em suas duas primeiras edições, o prêmio reuniu mais de 900 inscrições e reconheceu 37 instituições vencedoras. Somente na edição de 2025, foram 404 inscrições, que resultaram em 57 empresas finalistas e 21 vencedoras.

Entre os destaques da última edição estão a Marfrig Global Foods, vencedora como Empresa Exportadora do Ano entre as grandes empresas, e a Intelbras, reconhecida na categoria Indústria (Grandes Empresas).

Também venceram a Café Três Corações, em Agro (Grandes Empresas), a Stefanini, em Serviços (Grandes Empresas), a Engie Brasil, em Investimento Estrangeiro, e a startup Twiggy, na categoria que leva esse nome.

Cooperativas também tiveram espaço na premiação de 2025, caso da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé e da Cooperacre, ambas reconhecidas em Cooperativismo.

Como participar da edição 2026

O processo de inscrição segue etapas definidas pelo regulamento oficial, disponível em português e em inglês na página do prêmio:

Acessar o regulamento e conferir os critérios de participação. Escolher a categoria mais adequada ao perfil da instituição. Preencher a ficha de identificação e assinar as declarações de veracidade e de consentimento de uso de dados. Selecionar a categoria e completar o formulário com as informações obrigatórias. Aguardar a confirmação da inscrição, enviada por e-mail.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 17 de setembro. Dúvidas podem ser enviadas ao contato oficial disponível na página do prêmio.

Inscreva sua instituição e concorra ao reconhecimento na 3ª edição do Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais.

Após o encerramento do prazo, a organização inicia a fase de avaliação das candidaturas, que resulta na divulgação dos finalistas e, na sequência, dos vencedores da edição 2026.