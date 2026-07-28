Veneza 2026 reúne filmes sobre Musk, Oasis e Rupert Murdoch

O Festival de Veneza 2026 selecionou sua programação entre 1.972 inscrições recebidas neste ano. Apenas um dos 20 filmes que disputam o Leão de Ouro é dirigido por uma mulher, dado que o próprio diretor artístico do evento, Alberto Barbera, comentou à Screen International ao dizer que a organização não encontrou mais nomes femininos para a seleção. O júri da competição oficial é presidido por Maggie Gyllenhaal.

A programação deste ano tem dois eixos que se destacam, sendo um o cinema político, com o documentário sobre Elon Musk dirigido por Alex Gibney concorrendo espaço com Ink, de Danny Boyle, sobre Rupert Murdoch. O outro é a duração das obras. My Undesirable Friends: Part II passa de cinco horas e meia, e Joie de Vivre, o novo documentário de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci, chega a sete horas.

Reencontros e autores consagrados

Werner Herzog volta à ficção com Bucking Fastard, baseado em um caso real de irmãs gêmeas de York que, nos anos 1980, receberam ordem de restrição judicial por perseguir o mesmo homem. No filme, as irmãs são interpretadas por Rooney Mara e sua irmã mais velha, Kate.

Lee Chang-dong retorna às telas depois de Ardente, de 2018, com Possible Love, estrelado por Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung e Cho Yeo-jeong em uma trama sobre dois casais cujos casamentos se cruzam durante a filmagem de um documentário.

Já Hirokazu Kore-eda assina a versão live-action de Look Back, mangá de Tatsuki Fujimoto que já havia virado anime em 2024. A história acompanha duas colegas de escola que se aproximam por uma paixão em comum por quadrinhos.

Documentários e política

Julia Loktev apresenta a segunda parte de My Undesirable Friends, filmada inteiramente em iPhone e centrada em jornalistas russas que continuam cobrindo a guerra desde o exílio. A diretora contou à Dazed que o filme mostra as repórteres fazendo piadas em momentos impróprios enquanto seguem reportando sobre o conflito.

Lance Oppenheim, conhecido até aqui apenas por documentários, dirige Primetime, ficção ambientada em 2006 sobre o programa de TV que expunha predadores infantis. Robert Pattinson interpreta o apresentador Chris Hansen e Phoebe Bridgers integra o elenco.

Novas vozes

Martin McDonagh chega com Wild Horse Nine, elenco liderado por John Malkovich, Steve Buscemi, Sam Rockwell e Mariana di Girolamo, sobre dois agentes da CIA enviados ao Chile em 1973 e confrontados por estudantes, com as cenas rodadas na Ilha de Páscoa.

Jacqueline Lentzou volta com A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra, sobre uma adolescente de 15 anos em Atenas, cujos planos de declarar seu amor por uma colega são interrompidos por uma tragédia.

May el-Toukhy assina o único filme dirigido por uma mulher na competição oficial, Woman Unknown, com Mathilde Arcel no papel de uma governanta cujo casamento é ameaçado por um caso vivido durante a Segunda Guerra Mundial.

Michelle Zhou estreia na direção com Big Little Things, romance lésbico sobre uma mulher que esconde a namorada da família chinesa e leva um namorado falso para o Ano Novo em Harbin, até a chegada inesperada da parceira.

Completa a lista o documentário sobre Oasis, Don't Look Back in Anger, dirigido por Dylan Southern e Will Lovelace, que chega ao festival sem que Liam e Noel Gallagher tenham dado entrevistas sobre a reunião da banda.

O Festival de Veneza de 2026 acontece entre os dias 2 e 12 de setembro.