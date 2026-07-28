Casual

Guia de Viagens100 MELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Veneza 2026 reúne filmes sobre Musk, Oasis e Rupert Murdoch

Festival roda de 2 a 12 de setembro com júri liderado por Maggie Gyllenhaal e línea marcada por documentários políticos e reencontros de autores consagrados

Robert Pattinson em cena de Primetime: montagem de telas que remete ao formato de TV do programa original de Chris Hansen (Divulgação)

Robert Pattinson em cena de Primetime: montagem de telas que remete ao formato de TV do programa original de Chris Hansen (Divulgação)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 28 de julho de 2026 às 06h39.

Tudo sobreCinema
Saiba mais

O Festival de Veneza 2026 selecionou sua programação entre 1.972 inscrições recebidas neste ano. Apenas um dos 20 filmes que disputam o Leão de Ouro é dirigido por uma mulher, dado que o próprio diretor artístico do evento, Alberto Barbera, comentou à Screen International ao dizer que a organização não encontrou mais nomes femininos para a seleção. O júri da competição oficial é presidido por Maggie Gyllenhaal.

A programação deste ano tem dois eixos que se destacam, sendo um o cinema político, com o documentário sobre Elon Musk dirigido por Alex Gibney concorrendo espaço com Ink, de Danny Boyle, sobre Rupert Murdoch. O outro é a duração das obras. My Undesirable Friends: Part II passa de cinco horas e meia, e Joie de Vivre, o novo documentário de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci, chega a sete horas.

Reencontros e autores consagrados

yt thumbnail

Werner Herzog volta à ficção com Bucking Fastard, baseado em um caso real de irmãs gêmeas de York que, nos anos 1980, receberam ordem de restrição judicial por perseguir o mesmo homem. No filme, as irmãs são interpretadas por Rooney Mara e sua irmã mais velha, Kate.

Lee Chang-dong retorna às telas depois de Ardente, de 2018, com Possible Love, estrelado por Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung e Cho Yeo-jeong em uma trama sobre dois casais cujos casamentos se cruzam durante a filmagem de um documentário.

Já Hirokazu Kore-eda assina a versão live-action de Look Back, mangá de Tatsuki Fujimoto que já havia virado anime em 2024. A história acompanha duas colegas de escola que se aproximam por uma paixão em comum por quadrinhos.

Documentários e política

yt thumbnail

Julia Loktev apresenta a segunda parte de My Undesirable Friends, filmada inteiramente em iPhone e centrada em jornalistas russas que continuam cobrindo a guerra desde o exílio. A diretora contou à Dazed que o filme mostra as repórteres fazendo piadas em momentos impróprios enquanto seguem reportando sobre o conflito.

Lance Oppenheim, conhecido até aqui apenas por documentários, dirige Primetime, ficção ambientada em 2006 sobre o programa de TV que expunha predadores infantis. Robert Pattinson interpreta o apresentador Chris Hansen e Phoebe Bridgers integra o elenco.

yt thumbnail

Novas vozes

Martin McDonagh chega com Wild Horse Nine, elenco liderado por John Malkovich, Steve Buscemi, Sam Rockwell e Mariana di Girolamo, sobre dois agentes da CIA enviados ao Chile em 1973 e confrontados por estudantes, com as cenas rodadas na Ilha de Páscoa.

yt thumbnail

Jacqueline Lentzou volta com A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra, sobre uma adolescente de 15 anos em Atenas, cujos planos de declarar seu amor por uma colega são interrompidos por uma tragédia.

May el-Toukhy assina o único filme dirigido por uma mulher na competição oficial, Woman Unknown, com Mathilde Arcel no papel de uma governanta cujo casamento é ameaçado por um caso vivido durante a Segunda Guerra Mundial.

Michelle Zhou estreia na direção com Big Little Things, romance lésbico sobre uma mulher que esconde a namorada da família chinesa e leva um namorado falso para o Ano Novo em Harbin, até a chegada inesperada da parceira.

Completa a lista o documentário sobre Oasis, Don't Look Back in Anger, dirigido por Dylan Southern e Will Lovelace, que chega ao festival sem que Liam e Noel Gallagher tenham dado entrevistas sobre a reunião da banda.

O Festival de Veneza de 2026 acontece entre os dias 2 e 12 de setembro.

Acompanhe tudo sobre:CinemaFilmes

Mais de Casual

O acessório mais antigo do tapete vermelho tem 3 mil anos

5 livros da Flip 2026 que merecem a sua atenção

Huda Beauty desembarca no Brasil com venda exclusiva na Sephora

Por que as big techs estão investindo na moda?

Mais na Exame

Pop

Xuxa, Tiago Iorc e pagode: confira os principais shows da semana em São Paulo

Negócios

Esta construtora do Paraná quer dobrar de tamanho com obras para o agro e faturar R$ 40 milhões

Esporte

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta terça-feira, 28

Ciência

O que são bólidos? Entenda as 'bolas de fogo' que podem cruzar o céu no fim de julho