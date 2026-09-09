SHEIN abre 850 vagas de emprego com o crescimento das operações no Brasil

A expansão do marketplace da SHEIN no Brasil e o consequente crescimento de sua capacidade logística estão impulsionando uma nova onda de contratações no país. Entre julho e dezembro de 2026, a empresa planeja abrir mais de 800 vagas para operadores na área de logística, além de mais de 50 vagas para gerentes, líderes de time e supervisores de armazém.

As novas oportunidades refletem uma trajetória de crescimento da operação brasileira desde que a SHEIN estabeleceu sua presença corporativa no país, em maio de 2022. De uma estrutura inicial de cerca de 30 profissionais, a companhia passou a reunir hoje aproximadamente 1.000 colaboradores em suas operações corporativas e logísticas.

Esse crescimento acompanha também o avanço do marketplace da SHEIN, hoje presente em nove estados, e a ampliação da capacidade logística da companhia no país. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, a empresa conta com um parque logístico de cerca de 220 mil m² — área equivalente a aproximadamente 36 campos de futebol —, que concentra parte importante das novas contratações.

Atualmente, a empresa também está recrutando para áreas como análise de dados, compras, administração e EHS. Veja todas as vagas disponíveis aqui.

Uma operação brasileira em uma empresa global

Fundada em 2012, a SHEIN atua em quase 160 países, atende a 273 milhões de clientes e conta com mais de 17.000 funcionários. No Brasil, a estrutura da empresa reúne funções corporativas, desenvolvimento de negócios e operações logísticas.

Essa dimensão global também se reflete na rotina das equipes brasileiras. Projetos locais podem envolver profissionais de diferentes países, colocando os funcionários em contato com outros mercados, culturas e formas de trabalhar.

Para Felipe Feistler, Country Manager da SHEIN no Brasil, essa interação é uma oportunidade para quem busca uma experiência internacional sem necessariamente deixar o país.

“Essa combinação permite que nossos profissionais tenham contato com diferentes culturas, mercados e formas de trabalhar, ao mesmo tempo em que participam de projetos que fazem diferença para a operação brasileira”, explica.

A companhia também afirma adotar uma estrutura mais horizontal, com menor distância entre os níveis hierárquicos e espaço para que profissionais de diferentes níveis de senioridade apresentem e testem novas ideias.

Carreira além da vaga



Com o crescimento da operação, a empresa busca também ampliar as possibilidades para quem já faz parte da equipe. As avaliações de desempenho ocorrem duas vezes ao ano e podem resultar em promoções, de acordo com os resultados apresentados.

A mobilidade interna é outro mecanismo utilizado pela companhia. Profissionais podem mudar de função, equipe ou região conforme seus interesses e oportunidades disponíveis.

“Queremos que o crescimento da empresa também represente crescimento para as pessoas que fazem parte dela”, diz Feistler. “Por isso, trabalhamos com avaliações regulares, oportunidades de mobilidade interna e caminhos para que os profissionais possam assumir novas responsabilidades ao longo da carreira.”



Inclusão acompanha o crescimento

A ampliação das equipes vem acompanhada de iniciativas voltadas à inclusão e à segurança no ambiente de trabalho. Em 2025, cerca de 1.500 funcionários da linha de frente no Brasil participaram de treinamentos presenciais sobre prevenção da violência no trabalho, comunicação não violenta, discriminação, assédio e canais seguros de denúncia.

A companhia também oferece suporte do RH e treinamentos específicos para grupos considerados mais vulneráveis, entre eles trabalhadores de armazéns e migrantes.

Com a expansão da operação logística, essas iniciativas ganham importância para uma empresa que passa a reunir um número maior e mais diverso de profissionais em suas estruturas.

“Queremos criar um ambiente em que diferentes experiências e perspectivas tenham espaço para contribuir”, afirma Feistler.



O desafio de transformar expansão em carreira

A proposta de marca empregadora da SHEIN é sintetizada pelo slogan “Seja o Futuro”, que reúne conceitos de desenvolvimento profissional, colaboração e atuação em uma empresa global de tecnologia e varejo.

Mais do que ampliar o número de funcionários, a estratégia coloca a formação das equipes no centro da próxima etapa da operação brasileira. O novo centro de distribuição concentra parte importante das contratações previstas para os próximos meses, mas a busca por profissionais também se estende às áreas técnicas, corporativas e de negócios.

“Nosso objetivo é oferecer mais do que uma vaga. Queremos criar condições para que as pessoas desenvolvam suas capacidades, tenham acesso a novas oportunidades e possam construir uma carreira de longo prazo dentro da SHEIN”, ressalta Feistler.