Após 15 anos longe dos palcos, Oasis confirma retorno e turnê mundial; entenda a separação da banda

Após anos de especulação, uma das maiores bandas dos anos 90, o Oasis, anunciou oficialmente seu retorno na madrugada desta terça-feira, 27.

Liderada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, a banda britânica também confirmou 14 shows para 2025, com apresentações no Reino Unido e Irlanda.

A imprensa inglesa já sugeria o possível retorno desde o fim de semana, e o vocalista Liam Gallagher alimentou os rumores em publicações na plataforma X (antigo Twitter). Para os fãs, o anúncio é especialmente simbólico: o grupo completaria 15 anos desde seu "fim" na próxima terça-feira, 28, e na quarta, o icônico álbum de estreia "Definitely Maybe" completará 30 anos.

Por que a banda Oasis se separou?

Formada em 1991 em Manchester, Inglaterra, o Oasis rapidamente se destacou como um dos principais nomes do rock britânico nos anos 90, vendendo mais de 75 milhões de discos. A banda foi um marco do movimento britpop, conquistando fãs ao redor do mundo com canções inesquecíveis como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Champagne Supernova". O comportamento controverso dos irmãos Gallagher e suas brigas públicas eram tão conhecidos quanto sua música.

No entanto, as tensões entre Liam e Noel sempre ameaçaram a estabilidade da banda. Em 2009, após uma série de conflitos, Noel anunciou sua saída, afirmando que não podia mais trabalhar com o irmão. A partir daí, os membros restantes formaram a banda Beady Eye, que durou até 2014, enquanto Liam seguiu em carreira solo e Noel montou o grupo High Flying Birds.

Apesar das constantes brigas, o retorno do Oasis sempre foi desejado pelos fãs, embora parecesse improvável. Em 2020, Liam chegou a dizer que duvidava que os irmãos conseguiriam tocar juntos até o fim de "Rock and Roll Star". Mesmo assim, ele atualmente está em turnê comemorativa dos 30 anos de "Definitely Maybe" e revelou que convidou Noel para participar, mas a oferta foi recusada.

Agora, com o retorno oficial, os fãs aguardam ansiosos pelos próximos passos da banda.

A banda Oasis virá ao Brasil?

A venda de ingressos começa neste sábado, 31, e novas datas em outros países serão divulgadas em breve. No entanto, a banda ainda não informou se pretende estender a turnê para os países da América do Sul, incluindo o Brasil.

4 e 5 de julho: Cardiff (País de Gales), Principality Stadium

Cardiff (País de Gales), Principality Stadium 11, 12, 19 e 20 de julho: Manchester (Inglaterra), Heaton Park

Manchester (Inglaterra), Heaton Park 25 e 26 de julho e 2 e 3 de agosto: Londres, Wembley Stadium

Londres, Wembley Stadium 8 e 9 de agosto: Edimburgo (Escócia), Scottish Gas Murrayfield Stadium

Edimburgo (Escócia), Scottish Gas Murrayfield Stadium 16 e 17 de agosto: Dublin (Irlanda), Croke Park

— Oasis (@oasis) August 27, 2024