Real Time: Lula tem 19 pontos de vantagem sobre Flávio em Alagoas

A corrida pela Presidência da República no estado de Alagoas indica vantagem do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 50% das intenções de voto. Os dados são da Real Time Big Data, pesquisa divulgada nesta terça-feira, 15.

O levantamento mostra também o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 31%.Entre os demais nomes testados, Augusto Cury (Avante) marca 5%, seguido por Renan Santos (Missão), que atinge 3%.

Os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) registram 2% e 1%, respectivamente. O empresário Pablo Marçal (PRTB), que teve a candidatura barrada pelo TSE, também pontua com 1%.

Outros candidatos de partidos menores somam, juntos, 1% das intenções de voto. Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo representam 3%, mesmo patamar daqueles que não sabem ou preferiram não responder ao levantamento.

2º turno com vantagem petista

Em uma simulação de confronto direto no segundo turno, o cenário no estado consolida a liderança do atual chefe do Executivo. Lula pontua com 55% da preferência do eleitorado alagoano em um eventual embate contra o candidato do PL.

Do outro lado, Flávio Bolsonaro alcança 37% das intenções de voto. Neste cenário mais polarizado, o índice de eleitores que optariam por votos brancos e nulos sobe para 5%, enquanto os indecisos mantêm a taxa de 3%.

Rejeição aos candidatos e avaliação do governo federal

Quando os eleitores são questionados sobre em quem não votariam de forma alguma (rejeição múltipla), Flávio Bolsonaro lidera com 57%. Na sequência, aparecem Pablo Marçal, com 40%, e Renan Santos, com 38%.

O atual presidente Lula é rejeitado por 36% dos entrevistados no estado.

O levantamento também mensurou o nível de aprovação da atual gestão executiva nacional. O trabalho do presidente Lula é aprovado por 58% dos alagoanos, enquanto a desaprovação ao seu governo marca 37%. Cerca de 5% não souberam ou não opinaram.

Recortes demográficos evidenciam divisão por renda e gênero

A análise dos estratos sociais revela a origem da força eleitoral de cada candidato. Lula domina entre as mulheres, registrando 55% de apoio, ante 25% de Flávio Bolsonaro.

O petista também tem força expressiva entre os mais velhos, alcançando 57% no grupo com 60 anos ou mais.

A dinâmica se inverte na parcela mais rica da população. Entre os eleitores que ganham mais de cinco salários mínimos, Flávio Bolsonaro lidera com 45%, e Lula recua para 24%.

Já no estrato de base da pirâmide (renda até dois salários mínimos), o petista retoma a dianteira marcando 58%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 10 e 14 de setembro de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05711/2026.