As melhores séries de 2026 até agora, segundo o New York Times

Embora 2026 ainda não tenha revelado um fenômeno televisivo capaz de monopolizar as redes sociais, gerar debates constantes e se transformar em um verdadeiro evento cultural, o ano já acumula uma série de produções que conquistaram público e crítica.

Diferentemente de temporadas recentes marcadas por sucessos como "Adolescência", "Bebê Rena", "Succession" e "Ruptura", os primeiros meses deste ano têm sido definidos pela diversidade de histórias, gêneros e propostas criativas.

De dramas policiais a sátiras sobre Hollywood, passando por adaptações literárias, comédias sombrias e produções de terror, a televisão segue demonstrando fôlego criativo em meio à intensa disputa entre plataformas de streaming.

Em uma seleção publicada pelo New York Times, os críticos James Poniewozik e Mike Hale destacaram as séries mais marcantes de 2026 até agora, reunindo tanto estreias que surpreenderam quanto novas temporadas que mantiveram o alto nível de qualidade de produções já consagradas.

'The Comeback' retorna para satirizar a era da inteligência artificial

Após mais de duas décadas e três temporadas produzidas ao longo de 21 anos, "The Comeback" voltou com uma nova leva de episódios na HBO Max.

Estrelada por Lisa Kudrow, a série acompanha a atriz Valerie Cherish e agora direciona sua sátira para os impactos da inteligência artificial na indústria do entretenimento. Segundo a crítica, a nova temporada é a mais afiada da produção ao explorar as inseguranças de toda a classe criativa diante das mudanças tecnológicas.

'Dark Winds', um drama policial com toques de suspense

Entre os dramas, "Dark Winds" segue sendo um dos principais destaques da AMC+. A quarta temporada acompanha o tenente Joe Leaphorn, interpretado por Zahn McClarnon, na perseguição a uma assassina obcecada por ele e pela cultura navajo.

'DTF St. Louis' mergulha no drama

Já "DTF St. Louis", da HBO Max, começa como um mistério envolvendo assassinato, mas rapidamente se transforma em uma narrativa mais melancólica e excêntrica, característica do criador Steven Conrad.

'Portobello' é baseada em uma história real

Outra produção elogiada foi "Portobello", minissérie da HBO Max baseada na história real do apresentador italiano Enzo Tortora, que teve sua carreira destruída após ser acusado injustamente de ligação com a máfia italiana nos anos 1980.

'O Senhor das Moscas' aposta em clássico da literatura

Uma das adaptações mais comentadas do ano é "O Senhor das Moscas", da Netflix, mas, aqui no Brasil, está disponível na Globoplay. Criada por Jack Thorne, também responsável por "Adolescência", a série revisita o clássico romance de William Golding.

Com apenas quatro episódios, a produção retrata a degradação social de um grupo de garotos isolados em uma ilha deserta. Para os críticos, a adaptação dialoga diretamente com discussões contemporâneas sobre masculinidade, violência e autoritarismo.

'Margô Está em Apuros' toca em feridas reais

Na Apple TV, "Margô Está em Apuros" chamou atenção por abordar um tema delicado de forma leve e acolhedora. A trama acompanha uma jovem mãe, interpretada por Elle Fanning, que recorre ao OnlyFans para sustentar sua família.

Segundo o New York Times, a série surpreende por tratar o assunto com empatia e humor, fugindo dos retratos mais sombrios frequentemente associados ao trabalho sexual na televisão.

'O Segredo de Widow's Bay'

A lista também inclui "O Segredo de Widow's Bay", disponível na Apple TV. A produção criada por Katie Dippold mistura terror e comédia ao acompanhar o prefeito de uma pequena ilha assombrada por criaturas sobrenaturais e por um passado misterioso.

'The Muppet Show' é um abraço nostálgico

Já "The Muppet Show", do Disney+, aposta na nostalgia ao recuperar o espírito caótico dos clássicos Muppets dos anos 1970. Sem grandes reinvenções, o especial foi elogiado justamente por apostar em músicas, humor físico e na essência que tornou os personagens populares.

'The Pitt' segue em alta entre os críticos

O drama médico "The Pitt" também aparece entre os destaques. A segunda temporada da série da HBO Max mantém o foco nos profissionais de um hospital de Pittsburgh e continua explorando temas como desigualdade social, pressão no sistema de saúde e crises pessoais.

Para a crítica, a nova temporada não supera a primeira, mas mantém o alto nível de qualidade que transformou a produção em um dos principais sucessos recentes da televisão.

'Seus Amigos e Vizinhos' chega como uma melhores sátiras do ano

Fechando a seleção está "Seus Amigos e Vizinhos", da Apple TV. A série acompanha um financista interpretado por Jon Hamm que passa a cometer roubos em mansões da elite de Westchester, em Nova York.

Misturando drama, humor e crítica social, a produção foi apontada como um retrato eficiente da obsessão americana por riqueza e status. O desempenho de Hamm recebeu elogios especiais e foi considerado um dos principais motivos para o sucesso da série.