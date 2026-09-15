A 'Fazenda 18' terá eliminação nesta semana? Veja o calendário

'Fazenda 18': primeiros dias do reality serão marcados por provas e pela definição do futuro dos quatro visitantes (Reprodução / Record TV)
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Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17h57.
A primeira semana de "A Fazenda 18" terá provas, atividades especiais e uma disputa por imunidade, mas o público ainda terá de esperar para acompanhar a primeira eliminação da temporada. A Record confirmou que não haverá saída de participante nos primeiros dias do reality.
A programação foi apresentada por Adriane Galisteu ao final da estreia, realizada na segunda-feira, 14. O cronograma vai até quinta-feira, 17, e também definirá o destino dos quatro visitantes que entraram na sede junto com os 22 peões.
Confira o cronograma:
A primeira eliminação de "A Fazenda 18" ainda não acontece nesta semana. A formação da primeira roça e o ciclo que levará à saída de um participante ficam para os próximos dias da competição.
Tradicionalmente, a eliminação de "A Fazenda" acontece às quintas-feiras. Porém, como a temporada acabou de começar, a programação desta semana foi adaptada para apresentar as primeiras dinâmicas e definir os rumos dos visitantes.
Confira a relação dos participantes apresentados na estreia:
A Record também apresentou a dinâmica inédita chamada "Os Visitantes", com quatro pessoas entrando posteriormente no programa: Ana Bruna Ávila, Igor Monteiro, Giovanna Gold e Renê Thristan. O público vai decidir qual deles permanece na competição.
A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.
A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.
Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.