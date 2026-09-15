A 'Fazenda 18' terá eliminação nesta semana? Veja o calendário

A primeira semana de "A Fazenda 18" terá provas, atividades especiais e uma disputa por imunidade, mas o público ainda terá de esperar para acompanhar a primeira eliminação da temporada. A Record confirmou que não haverá saída de participante nos primeiros dias do reality.

A programação foi apresentada por Adriane Galisteu ao final da estreia, realizada na segunda-feira, 14. O cronograma vai até quinta-feira, 17, e também definirá o destino dos quatro visitantes que entraram na sede junto com os 22 peões.

Confira o cronograma:

Terça-feira, 15 - Atividade premiada;

Quarta-feira, 16 - Prova do Fazendeiro;

Quinta-feira, 17 - Prova de Imunidade.

Quando será a primeira eliminação?

A primeira eliminação de "A Fazenda 18" ainda não acontece nesta semana. A formação da primeira roça e o ciclo que levará à saída de um participante ficam para os próximos dias da competição.

Tradicionalmente, a eliminação de "A Fazenda" acontece às quintas-feiras. Porém, como a temporada acabou de começar, a programação desta semana foi adaptada para apresentar as primeiras dinâmicas e definir os rumos dos visitantes.

Confira o elenco completo de 'A Fazenda 18'

Confira a relação dos participantes apresentados na estreia:

Sérgio Hondjakoff

Mônica Fonseca

Jônatas Faro

Gabriel Torres

Rikardo Negro

Lucas Bissoli

Tina Calamba

Fran Almeida

Jottapê

Maíra Charken

Daniel Erthal

Renata Del Bianco

Thaíde

Adryana Ribeiro

Darlin Ferrattry

Alfredo Amaral

Ariela Carasso

Catherine Bascoy

Mayk Leão

Stephanie

Murilo Dias

Eduarda Braum

A Record também apresentou a dinâmica inédita chamada "Os Visitantes", com quatro pessoas entrando posteriormente no programa: Ana Bruna Ávila, Igor Monteiro, Giovanna Gold e Renê Thristan. O público vai decidir qual deles permanece na competição.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.