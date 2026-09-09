Laufey faz show em São Paulo hoje; veja horário, endereço e possível setlist

Laufey: artista islandesa-chinesa leva a turnê "A Matter of Time" ao Espaço Unimed nesta quarta-feira (Reprodução / @laufey/Instagram)
Freelancer
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12h00.
Depois de passar pelo Rock in Rio com sua mistura de jazz, bossa nova e pop na última segunda-feira, 7, Laufey desembarca em São Paulo nesta quarta-feira, 9, para um show solo. A apresentação acontece no Espaço Unimed, na Barra Funda, como parte da turnê "A Matter of Time".
A cantora islandesa-chinesa se apresenta a partir das 21h. Os portões do Espaço Unimed serão abertos às 19h, dando ao público duas horas para acessar o local antes do início do espetáculo.
O espaço fica próximo à estação Palmeiras-Barra Funda, que integra as linhas 3-Vermelha do Metrô e 7-Rubi e 8-Diamante da CPTM.
A classificação etária é de 16 anos. Pessoas de 5 a 15 anos podem entrar acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais, conforme as regras informadas pela organização.
Sim. Ainda há ingressos nos setores Pista Premium (exceto meia-entrada), Pista (exceto meia-entrada PCD) e Camarote 9B (exceto meia-entrada). Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster e custam entre R$ 300 e R$ 948.
A turnê "A Matter of Time" traz músicas do terceiro álbum de Laufey, lançado em 2025, ao lado de sucessos que marcaram sua trajetória e ajudaram a consolidá-la entre os destaques da nova geração do jazz e do pop de inspiração clássica.
A partir do setlist apresentado no último show da turnê, realizado na Nova Zelândia em 12 de agosto, é possível ter uma ideia do repertório que pode aparecer na apresentação desta quarta-feira em São Paulo. Confira:
Data: 9 de setembro de 2026, quarta-feira;
Abertura dos portões: 19h;
Show: 21h;
Local: Espaço Unimed;
Endereço: Rua Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo;
Classificação: 16 anos;
Ingressos: a partir de R$ 300, na Ticketmaster.