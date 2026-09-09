OpenAI aprofunda parceria com Samsung para desenvolver chips de IA

A OpenAI está aprofundando a cooperação com a Samsung em semicondutores e serviços corporativos de inteligência artificial, enquanto desenvolve seus próprios chips para ampliar a infraestrutura necessária ao ChatGPT. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 9, por Harrison Kim, gerente-geral da OpenAI na Coreia do Sul, durante uma entrevista coletiva em Seul.

Segundo Kim, uma das áreas em que as duas empresas mais avançaram é a produção conjunta e pesquisa de chips de próxima geração. O executivo, porém, não forneceu detalhes sobre os componentes envolvidos, o cronograma ou o volume de produção.

A aproximação ocorre enquanto a OpenAI tenta reduzir sua dependência de componentes desenvolvidos exclusivamente por outras empresas e ampliar o controle sobre a infraestrutura de inteligência artificial. Em junho, a companhia apresentou o Jalapeno, seu primeiro chip personalizado de IA, desenvolvido em parceria com a Broadcom para executar tarefas de inference, ou inferência, etapa em que sistemas processam dados para produzir respostas a consultas.

O Jalapeno foi projetado pelos engenheiros da OpenAI em conjunto com a Broadcom, mas a fabricação dos chips ficará a cargo da taiwanesa TSMC, segundo a empresa. A estratégia coloca a OpenAI em uma cadeia que envolve diferentes fornecedores asiáticos de semicondutores, enquanto a companhia aumenta a escala de seus serviços de IA.

Samsung também amplia uso do ChatGPT

A relação entre as empresas não se limita ao desenvolvimento de hardware. Kim afirmou que a Samsung Electronics está entre as maiores implementações do ChatGPT no mundo, com funcionários na Coreia do Sul e em outros países utilizando o serviço em áreas como pesquisa e desenvolvimento, marketing e vendas.

A Samsung, por sua vez, informou que não poderia confirmar informações relacionadas a clientes. Em junho, a companhia autorizou funcionários de sua divisão Device eXperience, responsável por produtos como celulares, televisores e eletrodomésticos, a utilizar internamente ChatGPT, Gemini, do Google, e Claude, da Anthropic.

A expansão do uso corporativo também aparece nos dados divulgados pela OpenAI. O número de usuários do ChatGPT Enterprise em empresas e instituições sul-coreanas cresceu cerca de 28 vezes até o fim de agosto, na comparação com um ano antes. A companhia afirmou que o uso de IA deixou de se concentrar em tarefas individuais e passou a alcançar funções como jurídico, vendas, finanças, marketing e operações.

A Samsung Electronics e a SK Hynix também haviam assinado, no ano passado, cartas de intenção para fornecer chips de memória ao projeto Stargate, iniciativa de infraestrutura de inteligência artificial da OpenAI.

Para Kim, a demanda por memória deve continuar crescendo à medida que modelos mais avançados exigem chips capazes de sustentar processamento mais rápido e complexo. Por isso, fornecedores sul-coreanos de semicondutores são considerados estratégicos para a operação local da OpenAI.

A Coreia do Sul já ocupa uma posição relevante no mercado consumidor da companhia. Segundo a OpenAI, o país tinha, no fim do ano passado, o maior número de assinantes pagantes do ChatGPT fora dos Estados Unidos.

A empresa espera acelerar a adoção corporativa após o lançamento do GPT-6 Astra, em 4 de setembro. De acordo com a OpenAI, o novo modelo apresenta desempenho aprimorado em uso de computadores, atividades profissionais, ciência, programação e segurança cibernética.