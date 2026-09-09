Uber lança no Brasil transmissão ao vivo de corrida de adolescentes para pais; veja como funciona

A Uber anunciou nesta quarta-feira, 9, uma nova ferramenta de segurança para famílias que utilizam a Uber conta teens, recurso voltado para adolescentes de 12 a 17 anos que podem solicitar viagens com acompanhamento dos responsáveis. A novidade permite que pais ou responsáveis acompanhem o trajeto do jovem por meio de uma transmissão de vídeo ao vivo, com imagens do interior do veículo captadas pela câmera do celular do motorista parceiro.

A funcionalidade será liberada de forma gradual nos próximos dias e passa a integrar o conjunto de recursos de segurança já disponíveis na Uber conta teens. Com a ferramenta, os responsáveis vinculados ao perfil do adolescente recebem uma notificação sobre a opção de visualizar a viagem em tempo real.

A transmissão de vídeo ficará disponível apenas para os pais ou responsáveis cadastrados na conta do adolescente e será encerrada automaticamente ao final do percurso. O vídeo será armazenado em formato criptografado e poderá ser acessado pela equipe de suporte da Uber somente quando houver um relato relacionado à segurança. O funcionamento do recurso depende das condições técnicas do aparelho utilizado pelo motorista parceiro e da ativação da ferramenta.

“A Uber conta teens surgiu da necessidade de oferecer uma alternativa para os jovens se deslocarem pelas cidades sob a supervisão dos responsáveis, com recursos de segurança sempre ativados e motoristas mais experientes da plataforma. A transmissão de vídeo ao vivo chega como uma camada adicional de tranquilidade para as famílias”, reforça Araceli Almeida, head de Operações de Segurança da Uber no Brasil.

Segundo uma pesquisa inédita realizada pela Uber em 2025, a adoção da Uber conta teens alterou a rotina de famílias brasileiras que utilizam o serviço. O levantamento apontou que:

82,5% dos responsáveis disseram que, antes da Uber conta teens, já precisaram decidir entre participar de um compromisso pessoal ou profissional e levar o adolescente a algum destino.

conta teens, já precisaram decidir entre participar de um compromisso pessoal ou profissional e levar o adolescente a algum destino. 80,2% afirmaram ter mais segurança em relação aos deslocamentos dos filhos após começarem a utilizar a solução.

83,0% indicaram que os adolescentes passaram a participar de atividades que antes não eram possíveis, em razão da autonomia oferecida pelo serviço e dos recursos de proteção disponíveis.

Quais são os recursos de segurança?

Uber adiciona transmissão de vídeo ao vivo à conta teens, modalidade criada para permitir que adolescentes utilizem o aplicativo com supervisão familiar. (Uber/Divulgação)

A Uber conta teens reúne outras ferramentas de acompanhamento e proteção durante as viagens realizadas por adolescentes. Os trajetos são direcionados aos motoristas parceiros mais experientes da plataforma e contam com funcionalidades específicas:

Uber Mulher: permite que usuários da Uber conta teens escolham modalidades de viagem com motoristas mulheres.

U-Acompanha: envia atualizações em tempo real aos responsáveis sobre cada viagem solicitada pelo adolescente. O recurso também permite acompanhar o deslocamento pelo mapa do aplicativo e entrar em contato com o motorista parceiro quando necessário.

U-Código: exige que o adolescente informe ao motorista parceiro um código de quatro números antes do início da viagem. O mecanismo confirma que o jovem está no veículo correto e com o motorista indicado pelo aplicativo.

U-Ajuda: utiliza informações de GPS e sensores do smartphone para identificar alterações de rota ou paradas inesperadas. Caso seja detectada alguma situação fora do padrão, o aplicativo envia mensagens ao adolescente e ao motorista para confirmar se está tudo bem e apresenta opções de suporte.

U-Áudio: permite registrar o áudio da viagem diretamente pelo aplicativo. Os arquivos permanecem armazenados de forma criptografada no dispositivo e só podem ser analisados pela equipe de suporte da Uber caso exista um reporte de segurança.

A Uber conta teens está disponível em todo o Brasil e pode ser ativada pelo Perfil Familiar no aplicativo da empresa.

Para configurar o recurso como responsável, o usuário deve acessar Conta > Família > Sou adulto > Adicionar adolescente, informar a idade e o contato do jovem e enviar o convite. Após essa etapa, é necessário aceitar os termos de criação do Perfil Familiar. A Uber recomenda cadastrar uma forma de pagamento antes do envio do convite.

Já o adolescente deve acessar Conta > Família > Sou adolescente, informar a idade, escolher um responsável e selecionar o contato indicado. Depois, precisa aceitar os termos de uso. Antes da primeira solicitação de viagem, é necessário verificar se os dados de pagamento estão atualizados.