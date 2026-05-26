Real Time Big Data: Mitidieri tem 41% e Francisquinho, 38%, no 1º turno em Sergipe

A corrida pelo governo de Sergipe está acirrada, segundo a pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 26. Em um cenário de primeiro turno, o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (Republicanos), aparecem tecnicamente empatados.

Mitidieri registra 41% das intenções de voto, tecnicamente empatado dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com Francisquinho, com 38%.

Os demais pré-candidatos testados pela pesquisa registraram menos de 5%. Ricardo Marques (PL) tem 5% e Emanuel Cacho (PSDB), 2%. Completando a lista, Dr. Helton Monteiro (PSol) aparece com 1% das intenções de voto.

Votos nulos e brancos somam 7%, e outros 6% não souberam ou não quiseram responder.

Em um cenário simulado de segundo turno entre os dois principais pré-candidatos, Mitidieri tem 44% e Valmir de Francisquinho tem 41%. Votos nulos e brancos chegam a 9% e outros 6% não responderam.

Rejeição e aprovação do governo

Apesar do pódio, Valmir de Francisquinho lidera o índice de rejeição dos pré-candidatos, com 47%. Ricardo Marques fica em segundo lugar com 40%, mesmo nível do governador, com 39% de rejeição.

Neste índice, Emanuel Cacho tem 33% e o Dr. Helton Monteiro tem 32%. Apenas 4% dos eleitores poderiam votar em todos os nomes e 3% não responderam.

O levantamento também mediu a satisfação do eleitorado sergipano com o governo estadual. Ao todo, 68% aprovam a gestão de Mitidieri contra os 30% que desaprovam.

Na questão qualitativa, 42% julgam o mandato ótimo ou bom. Outros 33% consideram regular e 24% acham ruim ou péssimo.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 25 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SE-06384/2026.