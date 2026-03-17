AI slop: a trend de conteúdo artificial que está redefinindo as redes sociais

Imagens absurdas, vídeos improváveis e histórias emocionais que parecem reais estão tomando conta das redes sociais.

Produzido em escala por inteligência artificial, o chamado AI slop transformou o ambiente digital em um território onde o engajamento vale mais do que a autenticidade.

Impulsionado por algoritmos e pela economia da atenção, esse fenômeno já redefine o consumo digital e levanta dúvidas sobre o futuro da informação online.

O que é o AI slop — e por que ele viraliza

O termo AI slop descreve conteúdos criados rapidamente com IA, muitas vezes pouco convincentes, mas altamente apelativos. Misturam emoção, choque e curiosidade — combinação perfeita para engajamento.

Casos típicos incluem crianças em situações dramáticas, cenas religiosas ou histórias “inspiradoras” improváveis. Mesmo com erros visuais evidentes, esses conteúdos acumulam milhões de curtidas.

A engrenagem das plataformas: mais conteúdo, mais retenção

O avanço do AI slop não acontece por acaso. Ele está alinhado ao modelo de negócios das plataformas.

Mark Zuckerberg já descreveu a atual fase das redes sociais como centrada na inteligência artificial, ampliando drasticamente a produção de conteúdo. Ferramentas nativas de geração de imagens, vídeos e textos reduzem barreiras e incentivam volume.

No YouTube, o movimento segue o mesmo ritmo. Segundo a própria plataforma, mais de 1 milhão de canais já utilizam IA para criar conteúdo. De acordo com o estudo da Kapwing, que analisou 15.000 canais, até 20% do material exibido para novos usuários pode ser classificado como conteúdo de baixa qualidade gerado por IA.

O resultado é um feed mais rápido, mais intenso — e menos confiável.