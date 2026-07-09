IA da Meta deixa qualquer um criar imagens com suas fotos do Instagram; veja como impedir

Se o seu perfil no Instagram é público, qualquer pessoa na internet pode, a partir de agora, usar suas fotos para gerar novas imagens com o seu rosto por meio de inteligência artificial (IA) — sem que você seja avisado ou precise autorizar.

O recurso foi ativado por padrão pela Meta, dona do Instagram, com o lançamento de seu novo modelo de geração de imagens, o Muse Image. A boa notícia é que dá para desativá-lo, mas o processo está escondido nas configurações.

O modelo foi lançado em 7 de julho e está integrado ao Meta AI, ao Instagram e ao WhatsApp.

O funcionamento é simples e é justamente o que preocupa: um usuário digita um comando de texto no gerador de imagens e inclui a arroba (@) de qualquer conta pública.

O sistema da Meta então busca automaticamente as fotos daquele perfil e as usa como referência para criar uma nova imagem com a aparência da pessoa.

Ativado por padrão, e sem aviso

O ponto mais sensível é o consentimento.

A própria central de ajuda da Meta confirma que, se a conta for pública e estiver nas configurações padrão, outras pessoas podem criar conteúdo com as suas publicações usando os recursos de IA da empresa.

Não houve notificação aos usuários nem exigência de concordância ativa — o recurso foi ligado para todas as contas públicas, e cabe a cada pessoa descobrir e desativar.

A documentação da empresa é explícita em outro ponto: o usuário não será notificado sobre o conteúdo criado com os recursos de IA da Meta.

Na prática, isso significa que alguém pode estar gerando imagens com o seu rosto neste momento, sem que você tenha como saber.

Do convite de festa ao deepfake

A Meta apresenta o recurso como uma forma criativa de personalizar imagens — desde criar o convite de um evento até montar um conceito visual colaborativo.

Mas as fontes que testaram a ferramenta mostraram o outro lado. Em uma demonstração do site CNET, um repórter gerou em menos de um minuto uma imagem falsa de uma colega, colocando o rosto dela no corpo de um pirata, a partir apenas do perfil público. A colega não sabia de nada até ser avisada.

O termo que define esse tipo de imagem é deepfake — um conteúdo falso, gerado por IA, que reproduz a aparência de uma pessoa real.

Segundo a NBC News, a própria ferramenta de detecção de conteúdo artificial da Meta nem sempre identifica as imagens criadas dessa forma, o que dificulta rastrear o que é verdadeiro e o que é fabricado.

Como impedir que usem suas fotos

Para bloquear o uso das suas imagens, é possível desativar a opção nas configurações do Instagram. O caminho é o seguinte:

abra o Instagram e vá até o seu perfil;

toque nas três linhas horizontais no canto superior direito para abrir o menu;

role a tela e toque em "Configurações";

procure a seção "Compartilhamento e reutilização" (em inglês, Sharing and Reuse);

no item que permite que pessoas usem seu conteúdo com os recursos de IA da Meta, desative as opções de publicações (Posts) e de reels.

Outra forma de se proteger é tornar a conta privada.

Como o recurso funciona apenas com perfis públicos, fechar o perfil impede que estranhos acessem as fotos para gerar as imagens. A limitação, nesse caso, é que a conta deixa de ser aberta ao público em geral.