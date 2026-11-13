Onde o novo 'Amanhecer na Colheita' se encaixa na cronologia de 'Jogos Vorazes'?

Antes de orientar Katniss Everdeen e Peeta Mellark na arena, Haymitch Abernathy disputou uma edição dos Jogos Vorazes com o dobro de tributos. É essa história que "Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita" leva aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 19, com sessões antecipadas a partir da quarta-feira, 18.

O longa é o sexto da franquia em ordem de lançamento e o segundo na cronologia de Panem. A trama principal se passa na 50ª edição dos Jogos Vorazes, 40 anos depois da competição retratada em "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" e 24 anos antes de "Jogos Vorazes", o filme que apresentou Katniss ao público.

O que acontece nos Jogos de Haymitch?

O filme começa na manhã da colheita do Segundo Massacre Quaternário. A cada 25 edições, a Capital muda as regras da competição. Na edição de Haymitch, cada distrito precisa enviar quatro jovens à arena. Ao todo, são 48 tributos.

Aos 16 anos, Haymitch, interpretado por Joseph Zada, é levado à Capital ao lado de outros três jovens do Distrito 12. Entre eles está Maysilee Donner, vivida por Mckenna Grace. Na arena, Haymitch percebe que pode usar as regras dos idealizadores a seu favor, uma estratégia que chama a atenção do presidente Snow, interpretado por Ralph Fiennes.

Dirigido por Francis Lawrence e baseado no livro homônimo de Suzanne Collins, o prelúdio mostra a experiência que Haymitch carrega quando aparece na saga original. Ali, vivido por Woody Harrelson, ele já é um vencedor dos Jogos e precisa preparar Katniss e Peeta para enfrentar a mesma competição que sobreviveu na adolescência.

Como o filme liga a juventude de Snow à história de Katniss?

Os três filmes mostram personagens do Distrito 12 entrando na arena em momentos diferentes de Panem. Em "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", Lucy Gray Baird disputa a 10ª edição sob a orientação de um jovem Coriolanus Snow. Quatro décadas depois, Haymitch participa da 50ª edição com Snow já na presidência.

A trajetória de Haymitch também antecipa o que Katniss e Peeta enfrentam em "Jogos Vorazes: Em Chamas". Quando chega a 75ª edição, a Capital volta a mudar as regras do Massacre Quaternário e convoca antigos vencedores para a arena. A edição de Haymitch dobra o número de tributos. A de Katniss põe de volta na competição quem já havia sobrevivido a ela.

Confira o trailer de 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita':

Qual é a ordem cronológica dos filmes de Jogos Vorazes?