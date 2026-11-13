Sucesso nos cinemas, 'Obsessão' chega ao streaming sem custo adicional; veja onde assistir

Um desejo para conquistar a amada vira um pesadelo em "Obsessão", terror que chega ao catálogo do Prime Video neste sábado, 14. Após ficar disponível para compra e aluguel digital, o filme passa a integrar a assinatura, com acesso sem cobrança adicional pelo título.

Escrito e dirigido por Curry Barker, o longa tem Michael Johnston e Inde Navarrette nos papéis centrais. A história parte de uma fantasia romântica para explorar as consequências de tentar controlar os sentimentos de outra pessoa.

Qual é a história de 'Obsessão'?

Bear, interpretado por Michael Johnston, tem dificuldade para revelar seus sentimentos pela colega Nikki, vivida por Inde Navarrette. Para conquistar a jovem, ele compra um objeto chamado One Wish Willow, capaz de realizar um desejo.

O pedido funciona, mas a aproximação ganha contornos assustadores. O que Bear imaginava como um romance transforma a vida de Nikki em um pesadelo e envolve também os amigos do rapaz. A trama usa o elemento sobrenatural para levar comportamentos de uma relação disfuncional ao extremo.

Quem está no elenco?

Além da dupla protagonista, o elenco reúne Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy Richter. Tomlinson e Lawless interpretam Ian e Sarah, amigos de Bear que acabam envolvidos nas consequências do desejo.

Do baixo orçamento ao sucesso de bilheteria

Com orçamento de US$ 750 mil, "Obsessão" se tornou um sucesso nos cinemas. O terror arrecadou US$ 524,5 milhões no mundo, segundo o Box Office Mojo, valor mais de 500 vezes superior ao custo de produção. Desse total, US$ 263,5 milhões vieram dos Estados Unidos e do Canadá.

A recepção também aparece nas avaliações: o filme tem nota 7,8 de 10 no IMDb. No Rotten Tomatoes, registra 93% de aprovação da crítica e 94% de aprovação do público.

Confira o trailer de 'Obsessão'