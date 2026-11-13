Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Sucesso nos cinemas, 'Obsessão' chega ao streaming sem custo adicional; veja onde assistir

Filme acompanha um jovem que realiza um desejo amoroso e transforma a vida de sua paixão em um pesadelo

'Obsessão': estrelado por Michael Johnston e Inde Navarrette, longa de terror será incluído no catálogo neste sábado, 14

'Obsessão': estrelado por Michael Johnston e Inde Navarrette, longa de terror será incluído no catálogo neste sábado, 14

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07h24.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto32s

"Obsessão" é um filme de terror que passa a estar disponível gratuitamente no Prime Video após sucesso nas bilheterias. O longa explora as consequências extremas de um desejo romântico mal direcionado, usando elementos sobrenaturais para mostrar como uma relação disfuncional pode se tornar um pesadelo. O filme teve grande retorno financeiro e boa recepção da crítica.

Tudo sobreFilmes
Saiba mais

Um desejo para conquistar a amada vira um pesadelo em "Obsessão", terror que chega ao catálogo do Prime Video neste sábado, 14. Após ficar disponível para compra e aluguel digital, o filme passa a integrar a assinatura, com acesso sem cobrança adicional pelo título.

Escrito e dirigido por Curry Barker, o longa tem Michael Johnston e Inde Navarrette nos papéis centrais. A história parte de uma fantasia romântica para explorar as consequências de tentar controlar os sentimentos de outra pessoa.

Qual é a história de 'Obsessão'?

Bear, interpretado por Michael Johnston, tem dificuldade para revelar seus sentimentos pela colega Nikki, vivida por Inde Navarrette. Para conquistar a jovem, ele compra um objeto chamado One Wish Willow, capaz de realizar um desejo.

O pedido funciona, mas a aproximação ganha contornos assustadores. O que Bear imaginava como um romance transforma a vida de Nikki em um pesadelo e envolve também os amigos do rapaz. A trama usa o elemento sobrenatural para levar comportamentos de uma relação disfuncional ao extremo.

Quem está no elenco?

Além da dupla protagonista, o elenco reúne Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy Richter. Tomlinson e Lawless interpretam Ian e Sarah, amigos de Bear que acabam envolvidos nas consequências do desejo.

Do baixo orçamento ao sucesso de bilheteria

Com orçamento de US$ 750 mil, "Obsessão" se tornou um sucesso nos cinemas. O terror arrecadou US$ 524,5 milhões no mundo, segundo o Box Office Mojo, valor mais de 500 vezes superior ao custo de produção. Desse total, US$ 263,5 milhões vieram dos Estados Unidos e do Canadá.

A recepção também aparece nas avaliações: o filme tem nota 7,8 de 10 no IMDb. No Rotten Tomatoes, registra 93% de aprovação da crítica e 94% de aprovação do público.

Confira o trailer de 'Obsessão'

yt thumbnail

Glossário

O que é sobrenatural?

Fenômenos ou elementos que vão além das explicações científicas conhecidas, geralmente associados a forças espirituais, mágica ou eventos inexplicáveis pelas leis da natureza.

O que significa relação disfuncional?

Uma relação em que padrões de comportamento prejudiciais e destrutivos impedem o bem-estar emocional e psicológico dos envolvidos, muitas vezes caracterizada por abuso, controle ou dependência mútua.

O que é Box Office Mojo?

Plataforma de dados e análises de bilheteria cinematográfica que fornece informações detalhadas sobre arrecadações de filmes em todo o mundo.

O que é IMDb?

Site de banco de dados internacional sobre filmes, séries e programas de televisão, onde usuários podem avaliar produções e encontrar informações sobre elenco, direção e críticas.

O que significa Rotten Tomatoes?

Agregador de críticas de filmes e séries que calcula uma pontuação de aprovação baseada nas avaliações dos críticos profissionais e do público.

Acompanhe tudo sobre:FilmesAmazon Prime VideoStreaming

Mais de Pop

Anitta conquista primeiro Grammy Latino da carreira com 'EQUILIBRIVM'; veja a lista de vencedores

Jason Voorhees: como surgiu o assassino de 'Sexta-Feira 13'?

Quando é a próxima sexta-feira 13 depois de novembro? Veja a data

Hayley Williams em SP nesta sexta-feira: veja horário e possível setlist do show

Mais na Exame

Esporte

Retorno de Ronaldinho ao futebol terá transmissão na TV aberta e no YouTube

Negócios

Ele trocou o Sul por Recife após um carnaval e agora vai faturar R$ 1 bilhão com tecnologia na saúde

ExameLab

PDF saiu cortado na impressora? Como ajustar escala e tamanho do papel

ESG

COP31 chega ao quinto dia com pistas sobre acordos finais e foco em US$ 1,3 trilhão