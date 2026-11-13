Sucesso nos cinemas, 'Obsessão' chega ao streaming sem custo adicional; veja onde assistir

'Obsessão': estrelado por Michael Johnston e Inde Navarrette, longa de terror será incluído no catálogo neste sábado, 14
Freelancer
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07h24.
"Obsessão" é um filme de terror que passa a estar disponível gratuitamente no Prime Video após sucesso nas bilheterias. O longa explora as consequências extremas de um desejo romântico mal direcionado, usando elementos sobrenaturais para mostrar como uma relação disfuncional pode se tornar um pesadelo. O filme teve grande retorno financeiro e boa recepção da crítica.
Um desejo para conquistar a amada vira um pesadelo em "Obsessão", terror que chega ao catálogo do Prime Video neste sábado, 14. Após ficar disponível para compra e aluguel digital, o filme passa a integrar a assinatura, com acesso sem cobrança adicional pelo título.
Escrito e dirigido por Curry Barker, o longa tem Michael Johnston e Inde Navarrette nos papéis centrais. A história parte de uma fantasia romântica para explorar as consequências de tentar controlar os sentimentos de outra pessoa.
Bear, interpretado por Michael Johnston, tem dificuldade para revelar seus sentimentos pela colega Nikki, vivida por Inde Navarrette. Para conquistar a jovem, ele compra um objeto chamado One Wish Willow, capaz de realizar um desejo.
O pedido funciona, mas a aproximação ganha contornos assustadores. O que Bear imaginava como um romance transforma a vida de Nikki em um pesadelo e envolve também os amigos do rapaz. A trama usa o elemento sobrenatural para levar comportamentos de uma relação disfuncional ao extremo.
Além da dupla protagonista, o elenco reúne Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy Richter. Tomlinson e Lawless interpretam Ian e Sarah, amigos de Bear que acabam envolvidos nas consequências do desejo.
Com orçamento de US$ 750 mil, "Obsessão" se tornou um sucesso nos cinemas. O terror arrecadou US$ 524,5 milhões no mundo, segundo o Box Office Mojo, valor mais de 500 vezes superior ao custo de produção. Desse total, US$ 263,5 milhões vieram dos Estados Unidos e do Canadá.
A recepção também aparece nas avaliações: o filme tem nota 7,8 de 10 no IMDb. No Rotten Tomatoes, registra 93% de aprovação da crítica e 94% de aprovação do público.
Glossário
O que é sobrenatural?
Fenômenos ou elementos que vão além das explicações científicas conhecidas, geralmente associados a forças espirituais, mágica ou eventos inexplicáveis pelas leis da natureza.
O que significa relação disfuncional?
Uma relação em que padrões de comportamento prejudiciais e destrutivos impedem o bem-estar emocional e psicológico dos envolvidos, muitas vezes caracterizada por abuso, controle ou dependência mútua.
O que é Box Office Mojo?
Plataforma de dados e análises de bilheteria cinematográfica que fornece informações detalhadas sobre arrecadações de filmes em todo o mundo.
O que é IMDb?
Site de banco de dados internacional sobre filmes, séries e programas de televisão, onde usuários podem avaliar produções e encontrar informações sobre elenco, direção e críticas.
O que significa Rotten Tomatoes?
Agregador de críticas de filmes e séries que calcula uma pontuação de aprovação baseada nas avaliações dos críticos profissionais e do público.