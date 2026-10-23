Oscar 2027 pode ter mãe e filha na disputa pela mesma estatueta; veja quem são as atrizes

Samantha Morton e Esmé Creed-Miles podem protagonizar uma disputa inédita no Oscar de 2027. Mãe e filha estão entre os nomes mencionados nas previsões para a categoria de melhor atriz coadjuvante. Se ambas receberem indicações, será a primeira vez que concorrerão à mesma estatueta de atuação.

Morton aparece nas projeções por interpretar Circe, deusa e feiticeira de “A Odisseia”, filme de Christopher Nolan. Creed-Miles é citada pelo papel de Marianne Dashwood na adaptação de “Razão e Sensibilidade”, romance de Jane Austen dirigido por Georgia Oakley.

Segundo a revista Vanity Fair, Morton integra o grupo de possíveis indicadas ao lado de Anne Hathaway, que também está no elenco de “A Odisseia”, e de Penélope Cruz. Creed-Miles passou a receber atenção nas previsões após as primeiras avaliações de seu trabalho.

O encontro entre as duas na premiação depende das escolhas dos integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável por definir os indicados e vencedores do Oscar.

Filha interpreta personagem que levou Kate Winslet ao Oscar

Esmé Creed-Miles: atriz interpreta Marianne Dashwood em "Razão e Sensibilidade". (Leon Bennett/Getty Images) (Leon Bennett/Getty Images)

Na nova versão de “Razão e Sensibilidade”, Creed-Miles divide a trama com Daisy Edgar-Jones. Enquanto ela interpreta Marianne Dashwood, Edgar-Jones assume o papel de Elinor, irmã da personagem.

A adaptação anterior, lançada em 1995 sob a direção de Ang Lee, teve Kate Winslet e Emma Thompson nesses papéis. As duas concorreram ao Oscar: Winslet como atriz coadjuvante e Thompson como atriz principal.

O longa recebeu sete indicações à premiação. Outra adaptação de Austen, “Orgulho e Preconceito”, de 2005, somou quatro, entre elas a de melhor atriz para Keira Knightley.

Dirigido por Oakley, conhecida por “Blue Jean”, o novo “Razão e Sensibilidade” chegou aos cinemas dos Estados Unidos sem uma passagem anterior pelo circuito de festivais. Segundo a Vanity Fair, as primeiras críticas foram positivas. A estreia na Espanha está prevista para este fim de semana.

Samantha Morton busca a terceira indicação

Samantha Morton vive Circe em "A Odisseia", cercada por soldados em cena iluminada apenas pelo fogo. A atuação rendeu à britânica os primeiros votos de confiança para o Oscar de 2027 (Divulgação)

Para Morton, de 49 anos, uma indicação por “A Odisseia” representaria o retorno à disputa depois de mais de duas décadas. A atriz britânica já concorreu por “Acordes e Desacordos” e “Em América”.

Apesar da participação na produção de Nolan, ela afirmou que enfrenta dificuldades para conseguir novos papéis. Em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, Morton disse que passou um ano sem trabalhar após o filme e relacionou a situação às mudanças na indústria e às oportunidades para atrizes de sua idade.

“Estou há um ano sem trabalhar desde que fiz ‘A Odisseia’. Embora tenha agentes muito bons e um representante, no fim das contas tenho 49 anos. Acho que sou uma boa atriz, mas há outras boas atrizes por aí. A dinâmica da indústria mudou muito”, afirmou.

Em 2006, Morton sofreu um acidente doméstico e, posteriormente, um acidente vascular cerebral (AVC). Sua trajetória desde então incluiu períodos de menor participação nas produções de Hollywood.

Nas previsões citadas pela revista, Hathaway aparece à frente de Morton. Penélope Cruz também é mencionada entre as possíveis concorrentes, pelos filmes “La bola negra” e “La invitación”. Segundo a publicação, uma mudança nas regras da Academia permite que a espanhola dispute duas indicações na mesma categoria.

Laura Dern e Diane Ladd chegaram perto desse encontro

A história do Oscar já registra uma edição em que mãe e filha receberam indicações por um mesmo filme. Laura Dern e Diane Ladd concorreram por “O Preço da Ambição”, mas em categorias distintas: Dern como atriz principal e Ladd como coadjuvante.

Uma eventual indicação de Morton e Creed-Miles na mesma categoria acrescentaria uma diferença a esse precedente: as duas disputariam diretamente o prêmio.

Filha de Morton e do ator Charlie Creed-Miles, Esmé nasceu em Londres, em 2000. Seus pais se separaram antes de seu nascimento.

Mãe e filha já trabalharam juntas no cinema. Aos sete anos, Esmé estreou em “Mister Lonely”, de 2007, como uma imitadora de Shirley Temple. No mesmo filme, Morton interpretou uma sósia de Marilyn Monroe.