'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder': quantos episódios tem a 3ª temporada?

A terceira temporada de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" estreou nesta quarta-feira, 11, no Prime Video. Os quatro primeiros episódios já estão disponíveis, e os próximos capítulos vão chegar em duas levas, até o dia 25 de novembro.

A produção retorna com a Terra-média em guerra e Sauron cada vez mais próximo de concretizar seu plano de forjar o Um Anel. Para acompanhar a história, o público terá três semanas de lançamentos.

Qual é a trama da terceira temporada?

Cinco anos após a queda de Eregion, Sauron (Charlie Vickers) já conquistou boa parte da Terra-média. No fim da segunda temporada, Galadriel(Morfydd Clark) escapou do confronto com o vilão, levando seu anel élfico, mas ele ficou com os nove anéis destinados aos homens.

Agora instalado na recém-concluída torre de Barad-dûr, em Mordor, Sauron se prepara para forjar o Um Anel e dominar os povos que ainda resistem. A criação do artefato liga a série à história de Frodo: milhares de anos depois, a Sociedade do Anel terá a missão de destruí-lo.

Com o avanço do exército de Sauron, Elrond (Robert Aramayo) e Gil-galad (Benjamin Walker) estão entre os elfos que resistem em Lindon e Valfenda. Em Khazad-dûm, os anões se refugiam nas montanhas, enquanto Durin IV (Owain Arthur) enfrenta tensões dentro da própria família.

Em Númenor, a disputa entre facções coloca o reino insular à beira de uma guerra civil. Já no leste da Terra-média, Gandalf (Daniel Weyman) recorre à magia e à persuasão para conter o avanço das forças de Sauron em Rhûn.

Quantos episódios tem a 3ª temporada?

A terceira temporada terá oito episódios, mantendo a quantidade das duas anteriores. Metade da temporada foi liberada na estreia, enquanto os quatro capítulos restantes serão disponibilizados em duplas nas quartas-feiras seguintes.

Confira o calendário:

Episódio 1: 11 de novembro;

11 de novembro; Episódio 2: 11 de novembro;

11 de novembro; Episódio 3: 11 de novembro;

11 de novembro; Episódio 4: 11 de novembro;

11 de novembro; Episódio 5: 18 de novembro;

18 de novembro; Episódio 6: 18 de novembro;

18 de novembro; Episódio 7: 25 de novembro;

25 de novembro; Episódio 8: 25 de novembro.

Quem está no elenco?