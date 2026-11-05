Sucesso nos cinemas, novo 'Resident Evil' chega ao streaming; veja onde assistir

Uma entrega de suprimentos médicos vira uma corrida pela sobrevivência no novo "Resident Evil". Dirigida por Zach Cregger, a adaptação da franquia de videogames foi lançada em 17 de setembro de 2026 e já pode ser vista em casa, no streaming.

Após a passagem pelos cinemas, o longa chegou às lojas do Prime Video, da Apple TV e do YouTube na última terça-feira, 3, com opções de aluguel e compra a partir de R$ 29,90.

Qual é a história do novo 'Resident Evil'?

A trama acompanha Bryan, interpretado por Austin Abrams, um entregador de suprimentos médicos que aceita um trabalho em Raccoon City. Ao chegar ao destino, encontra uma região atingida por um desastre biológico e precisa enfrentar criaturas infectadas para escapar.

Ambientada em 2026, a história concentra o terror em uma noite. A missão de Bryan dá lugar à busca por uma saída, enquanto o caos se espalha pela cidade. O filme apresenta uma narrativa inédita dentro do universo da franquia.

Sucesso nos cinemas, "Resident Evil" arrecadou US$ 400,6 milhões em bilheteria mundial, segundo o Box Office Mojo. Desse total, US$ 158 milhões vieram dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto os demais mercados somaram US$ 242,6 milhões.

Quem está no elenco e na direção?

Além de Abrams, conhecido pela série "The Walking Dead", o elenco reúne Kali Reis, de "True Detective"; Zach Cherry, de "Ruptura"; e Paul Walter Hauser, de "O Caso Richard Jewell".

Cregger assume a direção depois de levar aos cinemas os filmes de terror "Noites Brutais" e "A Hora do Mal". Ele também assina o roteiro de "Resident Evil" em parceria com Shay Hatten.

Confira o trailer de 'Resident Evil'