Por que Nicolas Cage ficou aliviado com o fim de 'Spider-Noir'? Ator revela detalhes da produção

Quando soube que o Prime Video havia cancelado "Spider-Noir", Nicolas Cage revelou que sentiu alívio. Em entrevista ao IGN, o ator chamou a primeira temporada de "perfeita" e disse que preferia deixar a história do detetive particular Ben Reilly onde ela terminou.

A série marcou o primeiro papel fixo de Cage na televisão. O Prime Video encerrou a produção em setembro, após oito episódios, às vésperas do primeiro fim de semana de cerimônias do Emmy. Naquele momento, "Spider-Noir" somava 11 indicações, o maior número entre as produções da plataforma neste ano. A série venceu em cinco categorias.

Por que Cage preferiu encerrar a história de Ben Reilly?

Cage descreveu sua interpretação como um trabalho de equilíbrio. As excentricidades de Ben Reilly davam espaço para uma atuação que ele considerava arriscada, e repetir essa abordagem por mais duas temporadas poderia desgastar o personagem. Ao lembrar da reação à notícia de que a série ficaria em uma única temporada, resumiu em tom de alívio: "Ufa, obrigado!"

"Eu não queria ficar repetindo. Não gosto de me repetir. É perfeito, e eu amo aquele personagem. Amo aquela temporada, e ela sempre estará lá e sempre será novidade."

A produção foi a primeira série ligada à Marvel lançada a partir da parceria entre a Amazon e a Sony Pictures Television para explorar personagens associados ao Homem-Aranha. Segundo dados da plataforma de medição de audiência Nielsen, os oito episódios somaram 2,6 bilhões de minutos assistidos nas primeiras seis semanas.

Ator também relatou impasse sobre inteligência artificial

Em uma aparição na New York Comic Con, em outubro, o ator revelou outro ponto de atrito com a Amazon. Segundo ele, o estúdio pediu que assinasse uma autorização para usar inteligência artificial na produção. Cage recusou e disse que dificilmente voltaria a trabalhar com a empresa.

"A Amazon é uma empresa muito favorável à IA, tendo investido US$ 50 bilhões na OpenAI. Eu não sou um ator favorável à IA", assumiu Cage. "Não assinei a autorização para o uso de IA na série. Provavelmente não trabalharei com esse estúdio novamente, mas tudo bem."

Nicolas Cage vai estrelar 'True Detective' e 'Madden'

Na televisão, Cage vai atuar ao lado de Antonio Banderas na quinta temporada de "True Detective", da HBO.

Ele também interpreta John Madden em "Madden", cinebiografia que acompanha a trajetória do técnico campeão do Super Bowl pelos Raiders, sua passagem pela televisão e seu envolvimento com a franquia de videogames "Madden NFL". O filme chega aos cinemas na próxima quarta-feira, 11, e estreia no Prime Video em 18 de novembro.

Confira o trailer de 'Madden'