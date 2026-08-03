11ª edição do Churrascada é realizada com Spaten como cerveja oficial

O Churrascada chegou neste sábado, dia 1º de agosto, à sua 11ª edição em São Paulo, consolidado como o maior evento do segmento no país. A curadoria deste ano reuniu mais de 40 estações comandadas por chefs e assadores nacionais e internacionais, com um recorte que conectou diferentes culturas das Américas em torno do churrasco de alta performance.

Nesta edição, o festival ganhou um novo patrocinador. A Spaten, cervejaria alemã criadora do estilo Munich Helles, assumiu o posto de cerveja oficial do evento, marcando a entrada da marca em um território até então pouco explorado por ela: o do churrasco.

O que o público encontrou no festival

Espaço da marca reuniu público durante o evento, que aconteceu no último sábado (01/08), no Brás (Reprodução/Instagram)

Durante o Churrascada, Spaten teve presença ao longo de todo o evento, com ativações voltadas ao público. Entre elas esteve o Paredão de Chopp Spaten, estrutura equipada com sistema de autoatendimento que permitiu ao visitante servir o próprio chopp na temperatura ideal.

Além da degustação das carnes preparadas pelos chefs convidados, o festival incluiu também um roteiro cervejeiro conduzido pela marca, ampliando a experiência oferecida ao público para além do prato.

Uma aproximação entre ofícios

Fundada em 1397, a Spaten construiu, ao longo de mais de seis séculos, um processo cervejeiro pautado pela precisão e pelo controle técnico. Do outro lado do braseiro, os assadores presentes no Churrascada dedicam anos à mesma busca, aplicada ao domínio do fogo, à escolha dos cortes e ao tempo de preparo de cada peça. A parceria conecta dois universos que compartilham uma mesma lógica de trabalho.

Carol Caracas, diretora de marketing de Spaten, resumiu o motivo da parceria. "O Churrascada reúne pessoas que enxergam o churrasco como uma verdadeira arte. Para Spaten, participar desse encontro é uma forma de celebrar a técnica, a tradição e a excelência, presentes na história da marca, no nosso processo cervejeiro e também no ritual de um bom assado", afirmou a executiva.

A entrada de Spaten no Churrascada acompanha um movimento mais amplo da Ambev, dona da marca, no segmento premium. A companhia reassumiu a liderança dessa categoria no Brasil em 2025, após dez anos, com marcas do portfólio crescendo na casa dos 20% no período. Corona, Stella Artois, Original e a própria Spaten estão entre os rótulos que sustentam esse avanço. Atualmente, cerca de 25% do mercado brasileiro de cerveja é formado por produtos premium.