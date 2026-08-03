Casual

Guia de Viagens100 MELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

11ª edição do Churrascada é realizada com Spaten como cerveja oficial

Festival, em São Paulo, que reuniu chefs e assadores do Brasil e do exterior, recebeu no último sábado, 1, a marca alemã fundada em 1397, com ativações voltadas ao público durante todo o evento

Spaten marcou presença no Churrascada 2026 como cerveja oficial da 11ª edição do festival, em São Paulo (Divulgação)

Spaten marcou presença no Churrascada 2026 como cerveja oficial da 11ª edição do festival, em São Paulo (Divulgação)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 3 de agosto de 2026 às 14h07.

Tudo sobreMarketing
Saiba mais

O Churrascada chegou neste sábado, dia 1º de agosto, à sua 11ª edição em São Paulo, consolidado como o maior evento do segmento no país. A curadoria deste ano reuniu mais de 40 estações comandadas por chefs e assadores nacionais e internacionais, com um recorte que conectou diferentes culturas das Américas em torno do churrasco de alta performance.

Nesta edição, o festival ganhou um novo patrocinador. A Spaten, cervejaria alemã criadora do estilo Munich Helles, assumiu o posto de cerveja oficial do evento, marcando a entrada da marca em um território até então pouco explorado por ela: o do churrasco.

O que o público encontrou no festival

Churrascada e Spaten

Espaço da marca reuniu público durante o evento, que aconteceu no último sábado (01/08), no Brás (Reprodução/Instagram)

Durante o Churrascada, Spaten teve presença ao longo de todo o evento, com ativações voltadas ao público. Entre elas esteve o Paredão de Chopp Spaten, estrutura equipada com sistema de autoatendimento que permitiu ao visitante servir o próprio chopp na temperatura ideal.

Além da degustação das carnes preparadas pelos chefs convidados, o festival incluiu também um roteiro cervejeiro conduzido pela marca, ampliando a experiência oferecida ao público para além do prato.

Uma aproximação entre ofícios

Fundada em 1397, a Spaten construiu, ao longo de mais de seis séculos, um processo cervejeiro pautado pela precisão e pelo controle técnico. Do outro lado do braseiro, os assadores presentes no Churrascada dedicam anos à mesma busca, aplicada ao domínio do fogo, à escolha dos cortes e ao tempo de preparo de cada peça. A parceria conecta dois universos que compartilham uma mesma lógica de trabalho.

Carol Caracas, diretora de marketing de Spaten, resumiu o motivo da parceria. "O Churrascada reúne pessoas que enxergam o churrasco como uma verdadeira arte. Para Spaten, participar desse encontro é uma forma de celebrar a técnica, a tradição e a excelência, presentes na história da marca, no nosso processo cervejeiro e também no ritual de um bom assado", afirmou a executiva.

A entrada de Spaten no Churrascada acompanha um movimento mais amplo da Ambev, dona da marca, no segmento premium. A companhia reassumiu a liderança dessa categoria no Brasil em 2025, após dez anos, com marcas do portfólio crescendo na casa dos 20% no período. Corona, Stella Artois, Original e a própria Spaten estão entre os rótulos que sustentam esse avanço. Atualmente, cerca de 25% do mercado brasileiro de cerveja é formado por produtos premium.

Acompanhe tudo sobre:EventosMarketing

Mais de Casual

'Vindos de Longe' faz Broadway à brasileira e lota salas em São Paulo

FARM Rio e Rip Curl unem surf e Amazônia em nova coleção

'Tinha que ser algo grandioso', diz Christopher Nolan sobre 'A Odisseia'

Como surfar em São Paulo mudou a rotina de um executivo

Mais na Exame

Líderes Extraordinários

Os custos invisíveis do hedge cambial

Tecnologia

China já domina IA aberta e pode superar os EUA ainda em 2026, diz CEO da Hugging Face

Brasil

El Niño deve permanecer ativo no Brasil até 2027; entenda as consequências

Pop

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' tem maior estreia do ano nos cinemas