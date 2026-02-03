Meryl Streep encarna Joni Mitchell em novo filme de Cameron Crowe

A lendária atriz Meryl Streep foi oficialmente confirmada para interpretar Joni Mitchell na cinebiografia dirigida por Cameron Crowe, que retoma a carreira de diretor após anos fora dos holofotes.

A notícia foi anunciada pelo produtor musical Clive Davis, à revista Rolling Stone, durante o evento pré-Grammy em Los Angeles, no dia 1º de fevereiro.

Filme ainda em desenvolvimento

O filme, que ainda não tem título oficial ou data de estreia definida, está em desenvolvimento há vários anos. Crowe, conhecido por filmes como "Quase Famosos", vem trabalhando em colaboração com a própria Mitchell para contar sua trajetória de forma fiel e pessoal.

Streep, vencedora de múltiplos prêmios e indicada diversas vezes ao Oscar, interpretará Mitchell em sua fase mais madura, retratando as experiências e a carreira de uma das artistas mais influentes do folk e da música popular.

Há rumores de que outra atriz poderá viver a cantora em sua juventude, mas até o momento Streep é a única confirmação oficial no elenco.

A cinebiografia promete explorar não apenas a música de Mitchell, mas também sua vida, sua criatividade e seus relacionamentos ao longo das décadas, oferecendo ao público um retrato íntimo da artista.

'O Diabo Veste Prada 2'

Enquanto o novo filme ainda está em fase inicial, Meryl Streep retorna as telonas com uma das personagens mais icônicas do cinema dos anos 2000. Miranda Priestly volta à cena quase duas décadas depois do primeiro "O Diabo Veste Prada", reacendendo o interesse do público por uma história que se tornou referência cultural ao retratar os bastidores do mundo da moda com ironia, poder e tensão.

Em "O Diabo Veste Prada 2", a expectativa é de que Miranda enfrente um cenário transformado pela era digital, pelas redes sociais e pelas mudanças na indústria editorial. O retorno da atriz também reacende debates sobre liderança, ambição e o preço do sucesso, temas que ajudaram a consolidar o longa como um clássico moderno. Com Streep novamente no papel, a sequência promete dialogar com o passado sem perder de vista as transformações do presente.

O longa tem estreia marcada para o dia 30 de abril de 2026.