O que esperar de 'O Diabo Veste Prada', 20 anos depois

O Diabo Veste Prada 2: sequência retoma personagens clássicos em meio à transformação da indústria da moda (Reprodução/20th Century Studios)
Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 12h51.
Vinte anos depois de Miranda Priestly paralisar uma redação com um olhar, "O Diabo Veste Prada" está de volta.
A sequência chega em 1º de maio de 2026 com o elenco principal reunido, um roteiro que aposta na crise do jornalismo impresso como pano de fundo e uma promessa difícil de cumprir: ser nostálgica o suficiente para emocionar os fãs do original e contemporânea o suficiente para não parecer caricato.
Produzido pela 20th Century Studios e tratado pela imprensa especializada como uma "sequência evento", o filme foi rodado em 2025 com gravações em Nova York e em desfiles reais de moda.
O primeiro teaser chegou em novembro do mesmo ano; o trailer completo, em fevereiro de 2026. O buzz, segundo a própria Meryl Streep para a Vogue, foi grande o suficiente para exigir barreiras policiais e controle de multidão durante as filmagens em Nova York — ônibus de fãs, paparazzi em bando, fotógrafos atravessando o enquadramento. "Não estava preparada para o ataque de boa vontade e atenção ávida", disse a atriz.
O centro da trama, conforme sinopse divulgada por Variety, é Miranda Priestly em modo de sobrevivência. A editora mais temida do mundo da moda agora enfrenta o colapso do modelo de negócio que a tornou poderosa: as revistas impressas perdem terreno, as verbas migram para plataformas digitais e conglomerados de luxo, e a influência de uma editora-chefe — por mais lendária que seja — já não é mais a moeda que costumava ser.
O que torna a situação especialmente cruel é quem está do outro lado da mesa: Emily Charlton, a ex-primeira-assistente que Miranda humilhou durante anos, hoje é executiva de peso em um grupo de luxo que controla exatamente o dinheiro de publicidade de que a Runway precisa para sobreviver.
A dinâmica, que Deadline aponta como a espinha dorsal do conflito, é a de uma reviravolta de hierarquias com um certo tipo de rancor acumulado.
Emily Blunt, que interpreta a personagem, afirmou adorar cada segundo da “vingança”.
"Ela e Meryl sempre têm beef em todos os filmes que fazem juntas", brincou a atriz em conversa com a Entertainment Tonights.
A atriz também comentou sobre o lado mais emocional do retorno: em perfil para a revista ELLE, ela descreveu como "terrivelmente comovente" voltar a um papel que, segundo ela própria, "mudou tudo" na sua carreira.
O filme original virou, nas suas palavras, um "banco de nostalgia" para o público — e a sequência tenta honrar isso sem se tornar fanservice vazio.
O papel de Anne Hathaway na continuação ainda é tratado com mais mistério nos perfis oficiais. Com informações de teasers e vazamentos, a personagem segue na área editorial/jornalística, mas numa versão de carreira mais madura,.
Hathaway passou anos em entrevistas dizendo que não enxergava um caminho óbvio para uma sequência justamente por causa dessas transformações. O que a convenceu, segundo ela ao Today Show, foi um roteiro que encontrou "verdade" no mundo pós-digital — e que leva a sério o fato de que o público de hoje é mais atento a questões de trabalho tóxico, precarização e privilégios do que era em 2006. O arco de Andy, diz a atriz, precisava estar alinhado com esse olhar.
Anne falou comentou sobre o guarda-roupa que, dessa vez, foi pensado para parecer "estiloso, mas plausível" financeiramente. "O público não quer suspender a descrença em relação à realidade econômica dos personagens", disse a atriz.
O elenco original está completo: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci retornam nos papéis de Miranda, Andy, Emily e Nigel, respectivamente, conforme confirmado por trailers e notas oficiais do estúdio. Mas a sequência traz um elenco de apoio consideravelmente renovado para dar conta do novo ecossistema de moda, mídia e tecnologia.
Kenneth Branagh entra como o marido de Miranda — uma camada de vida pessoal que praticamente não existia no primeiro filme. Simone Ashley, conhecida de Bridgerton, aparece como a nova assistente de Miranda, funcionando como um espelho
da Andy de 2006. O restante do elenco inclui Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet e Conrad Ricamora, entre outros.
Quem não está de volta é Adrian Grenier no papel de Nate, o namorado de Andy no original. Em entrevistas ao Page Six, o ator afirmou que não foi chamado para reprisar o papel. Ao longo dos anos, o personagem passou a ser visto como um segundo “vilão” na trama, após o público identificar ações que constantemente pareciam desmotivar a carreira da protagonista, que chegou a desistir de continuar na Runaway após brigas com o parceiro e amigos.
A continuação mantém a mesma base criativa do original: David Frankel volta à direção, Aline Brosh McKenna ao roteiro e Wendy Finerman à produção. A escolha é lida como garantia de continuidade de tom — o equilíbrio entre sátira de bastidores e arco emocional que tornou o primeiro filme tão "reassistível" ao longo de duas décadas.