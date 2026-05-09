Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Velozes e Furiosos' faz 25 anos e prova por que ainda domina Hollywood

Com bilheterias bilionárias, astros globais e cenas cada vez mais grandiosas, Velozes e Furiosos construiu um legado raro em Hollywood

Velozes e Furiosos: saga deixou de ser um filme sobre corridas de rua para se consolidar como uma das marcas mais lucrativas do cinema (Reprodução)

Velozes e Furiosos: saga deixou de ser um filme sobre corridas de rua para se consolidar como uma das marcas mais lucrativas do cinema (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 9 de maio de 2026 às 06h40.

Em 2001, "Velozes e Furiosos" chegou aos cinemas como um thriller modesto sobre corridas ilegais em Los Angeles, carros tunados e a cultura das ruas. Inspirado em um artigo da revista Vibe sobre rachas clandestinos em Nova York, o longa estrelado por Vin Diesel e Paul Walker custou US$ 38 milhões e arrecadou pouco mais de US$ 206 milhões no mundo, segundo dados do IMDb. O que parecia um filme de nicho rapidamente se transformou em um dos ativos mais valiosos da Universal Pictures.

Franquia é sucesso mundial e joia da Universal

Vinte e cinco anos depois, a franquia soma mais de US$ 7 bilhões em bilheteria global, segundo o The Numbers, e ocupa lugar entre as maiores sagas da história do cinema. Mais do que uma sequência de filmes de ação, "Velozes e Furiosos" virou um fenômeno de marca, com spin-offs, produtos licenciados, games e uma base de fãs que passa por gerações. Trata-se da franquia mais lucrativa da Universal e uma das oito maiores da história em arrecadação.

Virada de chave para a franquia

O ponto de virada veio em 2011, com "Velozes e Furiosos 5: Operação Rio". Até então, a série oscilava entre sucessos moderados e desgaste criativo. O quinto filme mudou o rumo ao abandonar parte da estética das corridas de rua para abraçar a lógica dos grandes filmes de assalto e espionagem. A entrada de Dwayne Johnson como Hobbs ampliou o apelo comercial e ajudou a reposicionar a franquia como um blockbuster global. O resultado foi imediato: US$ 629 milhões em bilheteria mundial, mais que o triplo do primeiro longa.

A partir dali, "Velozes e Furiosos" passou a operar em escala industrial. Os carros continuaram importantes, mas deixaram de ser o centro absoluto da narrativa. O foco migrou para ação internacional, explosões monumentais, elencos maiores e set pieces cada vez mais improváveis. Era menos sobre corrida e mais sobre espetáculo, e o público comprou a ideia.

Morte de Paul Walker impulsionou arrecadação

O auge comercial veio com "Velozes e Furiosos 7", lançado em 2015. Impulsionado pela despedida de Paul Walker, morto em 2013 durante a produção, o filme arrecadou mais de US$ 1,5 bilhão no mundo e segue como o maior sucesso da franquia. Até hoje, é o único capítulo da saga no top 15 das maiores bilheterias da história do cinema.

Dois anos depois, "Velozes e Furiosos 8" manteve o embalo e ultrapassou US$ 1,18 bilhão pelo mundo, consolidando a série no seleto grupo das franquias capazes de sustentar bilheterias bilionárias em sequência. 

Esse desempenho virou uma das maiores forças da saga. Se nos Estados Unidos a franquia sempre foi forte, foi no exterior que ela se tornou gigante. "Fast X", por exemplo, arrecadou 79% de sua bilheteria fora do mercado doméstico, reforçando o peso internacional da marca. A série encontrou enorme tração em mercados como China, América Latina e Europa, onde ação exagerada e personagens carismáticos sempre tiveram forte apelo popular.

Franquia segue consolidada

Nem tudo, porém, seguiu em aceleração constante. "Fast X", lançado em 2023, arrecadou cerca de US$ 705 milhões no mundo, um número expressivo para a maioria dos estúdios, mas abaixo do padrão recente da própria franquia. O filme também se tornou um alerta interno por seu orçamento inflado, estimado em US$ 340 milhões. Em outras palavras, "Velozes e Furiosos" continua grande, mas já enfrenta o desafio de provar que ainda consegue crescer sem depender apenas do próprio legado.

Ainda assim, poucas franquias podem olhar para trás e enxergar 25 anos de relevância comercial com esse alcance. "Velozes e Furiosos" saiu dos rachas de rua para virar uma máquina global de bilheteria, redefiniu sua fórmula mais de uma vez e transformou exagero em identidade.

Capítulo final da saga

O próximo filme da franquia já está previsto para 2028 e será lançado como "Fast Forever", título oficial de "Velozes e Furiosos 11", marcado para estrear em 17 de março de 2028. O longa será o capítulo final da saga principal e deve encerrar a história de Dominic Toretto com um tom de despedida mais nostálgico, retomando elementos do primeiro filme, como Los Angeles, a cultura dos carros e as corridas de rua.

Vin Diesel já indicou que a ideia é levar a franquia de volta às origens, com menos foco no excesso de escala global e mais atenção ao vínculo entre os personagens, especialmente no arco final de Dom. A produção é tratada pela Universal como o encerramento definitivo da franquia principal depois de mais de 25 anos nas telas.

Acompanhe tudo sobre:FilmesHollywoodCinema

Mais de Pop

10 passeios para fazer com crianças em São Paulo neste fim de semana

Dia das Mães: 5 séries sobre mães e filhos para maratonar no fim de semana

Quando estreia o 5º episódio da 3ª temporada de 'Euphoria'?

A crise dos streamings já começou na Geração Z

Mais na Exame

Esporte

Coritiba x Internacional: horário, onde assistir e prováveis escalações

Ciência

Viajar rejuvenesce? Estudo aponta benefícios para corpo e mente

Inteligência Artificial

Janitor AI: plataforma vira vício digital entre fãs de 'romantasy'

Pop

10 passeios para fazer com crianças em São Paulo neste fim de semana