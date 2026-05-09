'Velozes e Furiosos' faz 25 anos e prova por que ainda domina Hollywood

Em 2001, "Velozes e Furiosos" chegou aos cinemas como um thriller modesto sobre corridas ilegais em Los Angeles, carros tunados e a cultura das ruas. Inspirado em um artigo da revista Vibe sobre rachas clandestinos em Nova York, o longa estrelado por Vin Diesel e Paul Walker custou US$ 38 milhões e arrecadou pouco mais de US$ 206 milhões no mundo, segundo dados do IMDb. O que parecia um filme de nicho rapidamente se transformou em um dos ativos mais valiosos da Universal Pictures.

Franquia é sucesso mundial e joia da Universal

Vinte e cinco anos depois, a franquia soma mais de US$ 7 bilhões em bilheteria global, segundo o The Numbers, e ocupa lugar entre as maiores sagas da história do cinema. Mais do que uma sequência de filmes de ação, "Velozes e Furiosos" virou um fenômeno de marca, com spin-offs, produtos licenciados, games e uma base de fãs que passa por gerações. Trata-se da franquia mais lucrativa da Universal e uma das oito maiores da história em arrecadação.

Virada de chave para a franquia

O ponto de virada veio em 2011, com "Velozes e Furiosos 5: Operação Rio". Até então, a série oscilava entre sucessos moderados e desgaste criativo. O quinto filme mudou o rumo ao abandonar parte da estética das corridas de rua para abraçar a lógica dos grandes filmes de assalto e espionagem. A entrada de Dwayne Johnson como Hobbs ampliou o apelo comercial e ajudou a reposicionar a franquia como um blockbuster global. O resultado foi imediato: US$ 629 milhões em bilheteria mundial, mais que o triplo do primeiro longa.

A partir dali, "Velozes e Furiosos" passou a operar em escala industrial. Os carros continuaram importantes, mas deixaram de ser o centro absoluto da narrativa. O foco migrou para ação internacional, explosões monumentais, elencos maiores e set pieces cada vez mais improváveis. Era menos sobre corrida e mais sobre espetáculo, e o público comprou a ideia.

Morte de Paul Walker impulsionou arrecadação

O auge comercial veio com "Velozes e Furiosos 7", lançado em 2015. Impulsionado pela despedida de Paul Walker, morto em 2013 durante a produção, o filme arrecadou mais de US$ 1,5 bilhão no mundo e segue como o maior sucesso da franquia. Até hoje, é o único capítulo da saga no top 15 das maiores bilheterias da história do cinema.

Dois anos depois, "Velozes e Furiosos 8" manteve o embalo e ultrapassou US$ 1,18 bilhão pelo mundo, consolidando a série no seleto grupo das franquias capazes de sustentar bilheterias bilionárias em sequência.

Esse desempenho virou uma das maiores forças da saga. Se nos Estados Unidos a franquia sempre foi forte, foi no exterior que ela se tornou gigante. "Fast X", por exemplo, arrecadou 79% de sua bilheteria fora do mercado doméstico, reforçando o peso internacional da marca. A série encontrou enorme tração em mercados como China, América Latina e Europa, onde ação exagerada e personagens carismáticos sempre tiveram forte apelo popular.

Franquia segue consolidada

Nem tudo, porém, seguiu em aceleração constante. "Fast X", lançado em 2023, arrecadou cerca de US$ 705 milhões no mundo, um número expressivo para a maioria dos estúdios, mas abaixo do padrão recente da própria franquia. O filme também se tornou um alerta interno por seu orçamento inflado, estimado em US$ 340 milhões. Em outras palavras, "Velozes e Furiosos" continua grande, mas já enfrenta o desafio de provar que ainda consegue crescer sem depender apenas do próprio legado.

Ainda assim, poucas franquias podem olhar para trás e enxergar 25 anos de relevância comercial com esse alcance. "Velozes e Furiosos" saiu dos rachas de rua para virar uma máquina global de bilheteria, redefiniu sua fórmula mais de uma vez e transformou exagero em identidade.

Capítulo final da saga

O próximo filme da franquia já está previsto para 2028 e será lançado como "Fast Forever", título oficial de "Velozes e Furiosos 11", marcado para estrear em 17 de março de 2028. O longa será o capítulo final da saga principal e deve encerrar a história de Dominic Toretto com um tom de despedida mais nostálgico, retomando elementos do primeiro filme, como Los Angeles, a cultura dos carros e as corridas de rua.

Vin Diesel já indicou que a ideia é levar a franquia de volta às origens, com menos foco no excesso de escala global e mais atenção ao vínculo entre os personagens, especialmente no arco final de Dom. A produção é tratada pela Universal como o encerramento definitivo da franquia principal depois de mais de 25 anos nas telas.