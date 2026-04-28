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O que ninguém está vendo na campanha de 'O Diabo Veste Prada 2' — e por que isso importa

A campanha do filme não ignorou o que está acontecendo no mundo, usou isso ao seu favor

Monique Evelle
Monique Evelle

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Publicado em 28 de abril de 2026 às 10h02.

A campanha de divulgação do Diabo Veste Prada 2 foi criada pelos fãs.

Eu preciso falar sobre isso porque ninguém está olhando para o que realmente aconteceu aqui do ponto de vista de marketing.

Meryl Streep e Anne Hathaway passaram pelas últimas semanas percorrendo México, Tóquio, Seul e Xangai. A turnê virou o evento cultural mais comentado de 2026. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é: quem escreveu esse roteiro?

A resposta não está numa sala de reunião em Los Angeles.

Está nos comentários, nos fóruns, nos posts que fãs fizeram durante anos inteiros perguntando: "Quando vai ter a continuação? Será que a Meryl e a Anne vão aparecer juntas de novo? Alguém vai dançar Vogue?"

  • Exemplo 1. No México, as duas dançaram "Vogue" no tapete vermelho. Não foi improviso. Foi resposta. Os fãs do primeiro filme sempre associaram aquela música àquele universo. A equipe de divulgação ouviu o que a comunidade repetia há anos e transformou isso num momento que virou viral antes mesmo do filme estrear.
  • Exemplo 2. Meryl apareceu no Colbert Late Show usando um suéter azul cerúleo. Parece detalhe. Mas qualquer fã do primeiro filme sabe que aquela peça é símbolo. É o slide mais comentado, o meme mais repostado, a referência mais citada. Ela não precisou explicar nada. Quem sabia, gritou. Quem não sabia, perguntou. Os dois grupos geraram engajamento.
  • Exemplo 3. Os fãs brasileiros são dos mais barulhentos do mundo quando o assunto é esse filme. Então quando Meryl Streep apareceu usando óculos da marca brasileira @lapimaofficial, não foi coincidência. Foi sinal de que alguém estava prestando atenção em quem estava gritando mais alto.
  • Exemplo 4. Anna Wintour, a mulher real que inspirou Miranda Priestly, entrou num vídeo ao lado da personagem baseada nela. Os fãs sempre quiseram saber se ela aprova, se ela ri, se ela joga junto. A campanha respondeu sem responder. Deixou a imagem falar.

E tem mais uma camada que quase ninguém notou.

A trama do filme fala sobre o declínio das revistas impressas. Mas num vídeo de divulgação, Stanley Tucci aparece lendo a Runway, impressa, física, na mão. Isso não foi erro de continuidade. Foi inteligência estratégica. Vinil voltou, câmeras analógicas viraram tendência, livros físicos cresceram. A campanha não ignorou o que está acontecendo no mundo, usou isso ao seu favor.

Stanley lendo a Runway foi spoiler e manifesto ao mesmo tempo.

O que eu estou descrevendo tem um nome: escuta ativa como estratégia de conteúdo. É mais que fazer o que o público quer. É perceber o que ele já ama, o que ele já repete, o que ele já guarda, e transformar isso em ação coordenada.

A campanha mais comentada de 2026, até o momento, não foi feita com o maior orçamento. Foi feita com a melhor escuta.

E isso vale para qualquer marca, de qualquer tamanho.

Sua comunidade já está te dizendo o que fazer. Nos comentários, nos DMs, nas perguntas que se repetem, nas referências que te marcam nos stories. A pergunta não é "o que eu vou criar?" É "o que eu já ouvi que ainda não usei?"