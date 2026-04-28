O que ninguém está vendo na campanha de 'O Diabo Veste Prada 2' — e por que isso importa

A campanha de divulgação do Diabo Veste Prada 2 foi criada pelos fãs.

Eu preciso falar sobre isso porque ninguém está olhando para o que realmente aconteceu aqui do ponto de vista de marketing.

Meryl Streep e Anne Hathaway passaram pelas últimas semanas percorrendo México, Tóquio, Seul e Xangai. A turnê virou o evento cultural mais comentado de 2026. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é: quem escreveu esse roteiro?

A resposta não está numa sala de reunião em Los Angeles.

Está nos comentários, nos fóruns, nos posts que fãs fizeram durante anos inteiros perguntando: "Quando vai ter a continuação? Será que a Meryl e a Anne vão aparecer juntas de novo? Alguém vai dançar Vogue?"

Exemplo 1 . No México, as duas dançaram "Vogue" no tapete vermelho. Não foi improviso. Foi resposta. Os fãs do primeiro filme sempre associaram aquela música àquele universo. A equipe de divulgação ouviu o que a comunidade repetia há anos e transformou isso num momento que virou viral antes mesmo do filme estrear.

. No México, as duas dançaram "Vogue" no tapete vermelho. Não foi improviso. Foi resposta. Os fãs do primeiro filme sempre associaram aquela música àquele universo. A equipe de divulgação Exemplo 2. Meryl apareceu no Colbert Late Show usando um suéter azul cerúleo . Parece detalhe. Mas qualquer fã do primeiro filme sabe que aquela peça é símbolo . É o slide mais comentado, o meme mais repostado, a referência mais citada. Ela não precisou explicar nada. Quem sabia, gritou. Quem não sabia, perguntou. Os dois grupos geraram engajamento.

Meryl apareceu no Colbert Late Show usando um . Parece detalhe. Mas qualquer . É o slide mais comentado, o meme mais repostado, a referência mais citada. Ela não precisou explicar nada. Quem sabia, gritou. Quem não sabia, perguntou. Os dois grupos geraram engajamento. Exemplo 3. Os fãs brasileiros são dos mais barulhentos do mundo quando o assunto é esse filme. Então quando Meryl Streep apareceu usando óculos da marca brasileira @lapimaofficial, não foi coincidência. Foi sinal de que alguém estava prestando atenção em quem estava gritando mais alto.

Os fãs brasileiros são dos mais barulhentos do mundo quando o assunto é esse filme. Então quando Meryl Streep apareceu usando óculos da marca brasileira @lapimaofficial, não foi coincidência. Foi sinal de que alguém estava prestando atenção em quem estava gritando mais alto. Exemplo 4. Anna Wintour, a mulher real que inspirou Miranda Priestly, entrou num vídeo ao lado da personagem baseada nela. Os fãs sempre quiseram saber se ela aprova, se ela ri, se ela joga junto. A campanha respondeu sem responder. Deixou a imagem falar.

E tem mais uma camada que quase ninguém notou.

A trama do filme fala sobre o declínio das revistas impressas. Mas num vídeo de divulgação, Stanley Tucci aparece lendo a Runway, impressa, física, na mão. Isso não foi erro de continuidade. Foi inteligência estratégica. Vinil voltou, câmeras analógicas viraram tendência, livros físicos cresceram. A campanha não ignorou o que está acontecendo no mundo, usou isso ao seu favor.

Stanley lendo a Runway foi spoiler e manifesto ao mesmo tempo.

O que eu estou descrevendo tem um nome: escuta ativa como estratégia de conteúdo. É mais que fazer o que o público quer. É perceber o que ele já ama, o que ele já repete, o que ele já guarda, e transformar isso em ação coordenada.

A campanha mais comentada de 2026, até o momento, não foi feita com o maior orçamento. Foi feita com a melhor escuta.

E isso vale para qualquer marca, de qualquer tamanho.

Sua comunidade já está te dizendo o que fazer. Nos comentários, nos DMs, nas perguntas que se repetem, nas referências que te marcam nos stories. A pergunta não é "o que eu vou criar?" É "o que eu já ouvi que ainda não usei?"