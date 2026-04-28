O que ninguém está vendo na campanha de 'O Diabo Veste Prada 2' — e por que isso importa

Colunista
Publicado em 28 de abril de 2026 às 10h02.
A campanha de divulgação do Diabo Veste Prada 2 foi criada pelos fãs.
Eu preciso falar sobre isso porque ninguém está olhando para o que realmente aconteceu aqui do ponto de vista de marketing.
Meryl Streep e Anne Hathaway passaram pelas últimas semanas percorrendo México, Tóquio, Seul e Xangai. A turnê virou o evento cultural mais comentado de 2026. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é: quem escreveu esse roteiro?
A resposta não está numa sala de reunião em Los Angeles.
Está nos comentários, nos fóruns, nos posts que fãs fizeram durante anos inteiros perguntando: "Quando vai ter a continuação? Será que a Meryl e a Anne vão aparecer juntas de novo? Alguém vai dançar Vogue?"
E tem mais uma camada que quase ninguém notou.
A trama do filme fala sobre o declínio das revistas impressas. Mas num vídeo de divulgação, Stanley Tucci aparece lendo a Runway, impressa, física, na mão. Isso não foi erro de continuidade. Foi inteligência estratégica. Vinil voltou, câmeras analógicas viraram tendência, livros físicos cresceram. A campanha não ignorou o que está acontecendo no mundo, usou isso ao seu favor.
Stanley lendo a Runway foi spoiler e manifesto ao mesmo tempo.
O que eu estou descrevendo tem um nome: escuta ativa como estratégia de conteúdo. É mais que fazer o que o público quer. É perceber o que ele já ama, o que ele já repete, o que ele já guarda, e transformar isso em ação coordenada.
A campanha mais comentada de 2026, até o momento, não foi feita com o maior orçamento. Foi feita com a melhor escuta.
E isso vale para qualquer marca, de qualquer tamanho.
Sua comunidade já está te dizendo o que fazer. Nos comentários, nos DMs, nas perguntas que se repetem, nas referências que te marcam nos stories. A pergunta não é "o que eu vou criar?" É "o que eu já ouvi que ainda não usei?"