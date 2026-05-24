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Trump diz que EUA não têm pressa para fechar acordo com o Irã

Negociação prevê reabertura do Estreito de Ormuz e discussão sobre programa nuclear

Casa Branca vê acordo com Irã próximo, mas Trump evita acelerar negociações (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Casa Branca vê acordo com Irã próximo, mas Trump evita acelerar negociações (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 24 de maio de 2026 às 13h07.

Donald Trump afirmou neste domingo, 24, que os Estados Unidos não pretendem acelerar as negociações com o Irã para fechar um acordo definitivo sobre o conflito entre os dois países..

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse ter orientado seus representantes a não agirem com pressa nas conversas diplomáticas. Segundo o presidente americano, "o tempo está a nosso favor".

O republicano também afirmou que o bloqueio imposto ao Irã "continuará em pleno vigor" até a assinatura de um acordo formal com Teerã. As restrições americanas aos portos iranianos estão em vigor desde 13 de abril, após o governo iraniano praticamente interromper o tráfego no Estreito de Ormuz em resposta aos ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o território iraniano no fim de fevereiro.

"Ambos os lados devem ter calma e fazer tudo certo. Não pode haver erros! Nossa relação com o Irã está se tornando muito mais profissional e produtiva", escreveu o presidente norte-americano.

Casa Branca espera acordo nos próximos dias

Segundo o portal Axios, integrantes do governo americano acreditam que o acordo poderá ser assinado nos próximos dias, e não neste domingo, como vinha sendo especulado.

De acordo com um alto funcionário da administração Trump, o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, já teria aprovado as linhas gerais do entendimento, embora detalhes ainda precisem ser finalizados. O governo americano avalia que o processo de tomada de decisão dentro do regime iraniano ocorre de forma lenta.

Informações divulgadas pela imprensa indicam que a minuta do acordo prevê a reabertura do Estreito de Ormuz, o alívio das sanções econômicas contra o Irã, o desbloqueio de recursos iranianos no exterior e a extensão por 60 dias do cessar-fogo atual.

Durante esse período, Washington e Teerã negociariam um acordo mais amplo para limitar o programa nuclear iraniano.

Negociação enfrenta resistência

As declarações de Trump ocorreram em meio à resistência de parlamentares americanos ao acordo em discussão.

Senadores republicanos aliados ao presidente criticaram as concessões que os Estados Unidos estariam dispostos a fazer e questionaram os objetivos da ofensiva militar lançada contra o Irã no fim de fevereiro, argumentando que Teerã poderia sair politicamente fortalecido.

No sábado, 23, Trump afirmou que o acordo estava "em grande parte negociado", embora ainda dependesse de formalização.

Do lado iraniano, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, declarou à televisão estatal que as duas partes estão próximas de assinar um memorando de entendimento com 14 cláusulas.

Rubio rejeita críticas sobre programa nuclear

Em viagem oficial à Índia, o secretário de Estado americano Marco Rubio saiu em defesa da proposta negociada pela Casa Branca.

Rubio classificou como "absurda" a ideia de que o governo Trump aceitaria um acordo que fortalecesse as capacidades nucleares do Irã.

Segundo ele, o presidente americano não permitirá que Teerã saia das negociações em posição mais favorável em relação às suas ambições nucleares.

*Com informações da AFP e da EFE

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