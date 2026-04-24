O Diabo bebe Starbucks: rede lança bebidas inspiradas nos personagens do filme

A Starbucks ampliou a estratégia de conectar consumo e entretenimento ao anunciar uma parceria global com o filme O Diabo Veste Prada 2. A ação transforma personagens da franquia em produtos de edição limitada e ativa a marca dentro e fora das salas de cinema.

A partir de 28 de abril, a rede passa a vender no Brasil quatro bebidas inspiradas nos personagens do filme, disponíveis até o fim de maio em lojas participantes. Cada item do menu foi desenhado com base em traços de personalidade dos protagonistas.

O cardápio inclui o “Da Miranda”, um Caffè Latte extra quente com dose extra de café, sem espuma e com leite desnatado; o “Da Andy”, um cappuccino com bebida de aveia, caramelo e canela; o “Do Nigel”, um doppio espresso con panna com mocha; e o “Da Emily”, um chai latte gelado com leite desnatado e caramelo.

A iniciativa faz parte de uma campanha mais ampla em parceria com a 20th Century Studios, que prevê a presença da Starbucks no próprio filme. Em Nova York, a unidade Starbucks Reserve no Empire State Building vai distribuir exemplares de uma edição promocional da revista Runway, publicação fictícia que integra a narrativa da produção.

“A Starbucks faz parte do universo de O Diabo Veste Prada desde o filme original. Estamos animados em dar vida a essa conexão novamente, oferecendo aos fãs uma forma de entrar nesse momento — começando pelo seu café diário”, diz Erin Silvoy, vice-presidente sênior de marketing global da companhia, em nota.

Do lado do estúdio, a colaboração é tratada como uma extensão da experiência do filme. “É uma energia totalmente positiva entre a Starbucks e nosso novo filme. Estamos muito entusiasmados em colaborar de forma tão ampla com a marca em um programa global pensado para fãs ao redor do mundo”, afirma Lylle Breier, executiva de parcerias da The Walt Disney Company.

Com mais de 41 mil lojas no mundo, a Starbucks usa o lançamento para transformar o consumo cotidiano em ponto de contato com a cultura pop, em linha com movimentos recentes do varejo que integram produto, experiência e narrativa.

Edição limitada fica disponível no Brasil até maio (Divulgação)

O efeito 'veste Prada' no marketing

A movimentação em torno de O Diabo Veste Prada 2 tem sido usada por diferentes marcas para lançar produtos e experiências conectadas ao filme, que estreia nos cinemas brasileiros em 30 de abril.

A C&A Brasil colocou no mercado uma coleção cápsula com 13 peças e criou uma mecânica promocional: consumidores que comprarem dois itens ganham ingresso para o cinema. A ação conecta a jornada de compra ao consumo cultural.

No segmento de calçados, a Havaianas lançou a linha “Puffed” e ativou lojas em São Paulo com cenografia e experiências interativas inspiradas no filme.

Já a Funko apresentou uma nova coleção de bonecos baseada no longa original de O Diabo Veste Prada, com personagens como Miranda, Andy e Emily. No Brasil, a distribuição é feita pela Candide, com vendas em pré-venda.

As ações mostram a utilização do lançamento do filme como plataforma para ativar diferentes categorias, de moda a alimentação e colecionáveis, com foco em reconhecimento cultural e engajamento.