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Filme de 'O Verão que Mudou Minha Vida' começa a ser gravado hoje; veja o que se sabe

Longa que encerra a história da série inicia produção nos EUA com elenco principal de volta; roteiro e direção ficam a cargo da criadora Jenny Han

'O Verão que Mudou Minha Vida': Prime Video adapta romance juvenil para substituir série de sucesso (Amazon Prime Video/Reprodução)

'O Verão que Mudou Minha Vida': Prime Video adapta romance juvenil para substituir série de sucesso (Amazon Prime Video/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 06h30.

As filmagens do aguardado filme de “O Verão que Mudou Minha Vida” começam nesta segunda-feira, 27, em Wilmington, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O longa-metragem vai encerrar a história da série, que chegou ao fim no ano passado e está disponível no Prime Video.

O projeto marca o capítulo final da trama e ainda não tem data de estreia definida. Segundo a própria criadora, o filme não deve chegar em 2026.

Criadora da série dirige o filme

A produção terá roteiro e direção de Jenny Han, autora dos livros que inspiraram a série e responsável pela adaptação para o streaming.

“Há mais um grande marco na jornada de Belly, e eu pensei que só um filme poderia dar a ele o devido reconhecimento. Sou muito grata ao Prime Video por continuar apoiando minha visão para esta história e por tornar possível compartilhar este capítulo final com os fãs”, disse a criadora.

As gravações estão previstas para acontecer entre 27 de abril e 26 de junho.

O elenco de 'O Verão que Mudou Minha Vida' volta para o filme?

O trio principal retorna para o filme. Lola Tung volta como Belly, ao lado de Christopher Briney (Conrad) e Gavin Casalegno (Jeremiah).

Também integram o elenco Sean Kaufman, Jackie Chung, Rain Spencer, Rachel Blanchard, Tom Everett Scott e Isabella Briggs.

Sobre o que é 'O Verão que Mudou Minha Vida'?

Baseada nos livros de Jenny Han, “O Verão Que Mudou Minha Vida” acompanha Belly, uma adolescente que passa todos os verões na casa de praia da família Fisher, onde reencontra os irmãos Conrad e Jeremiah.

Ao longo dos anos, a amizade entre eles evolui para um triângulo amoroso que marca a transição da juventude para a vida adulta. Entre paixões, conflitos e mudanças, a série explora os laços familiares, o luto e as descobertas típicas do primeiro amor.

As três temporadas completas estão disponíveis no Prime Video.

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