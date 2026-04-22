'O Diabo Veste Prada 2': Entenda por que Sydney Sweeney foi cortada do filme?

A atriz Sydney Sweeney voltou a ser alvo de atenção pública após ser retirada da versão final de “O Diabo Veste Prada 2”, em um novo episódio que se soma a uma sequência recente de controvérsias envolvendo sua imagem.

O caso ocorre após a repercussão de uma campanha publicitária protagonizada pela atriz no início do ano, que recebeu críticas nas redes sociais por interpretações de cunho racista, e também depois de reações divergentes ao seu desempenho na terceira temporada de "Euphoria". Agora, informações divulgadas nesta terça-feira indicam que sua participação no novo filme foi excluída durante a edição final.

De acordo com veículos internacionais, Sydney Sweeney chegou a gravar cenas com o elenco principal. No entanto, o material não foi mantido na versão que será exibida nos cinemas. A justificativa apresentada pela produção aponta para uma decisão de caráter criativo, sem associação direta a fatores externos.

A sequência de "O Diabo Veste Prada" retoma a trajetória dos personagens originais mais de vinte anos após os acontecimentos do primeiro filme. Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, retorna ao setor de moda e volta a interagir com figuras centrais de sua trajetória profissional, como Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep, e Nigel Kipling, papel de Stanley Tucci. O enredo gira em torno da tentativa de evitar a falência da revista Runway diante de um escândalo financeiro.

Participação removida e contexto da narrativa

No desenvolvimento da trama, os personagens recorrem a Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, que ocupa o cargo de diretora da operação americana da Dior. Parte da história se desenrola nos escritórios da marca, ambiente onde ocorreria a participação de Sydney Sweeney.

Na versão inicial do roteiro, a atriz faria uma aparição de aproximadamente três minutos, interpretando a si mesma. A cena tinha função narrativa ao destacar a posição de Emily na indústria da moda, ao mostrá-la responsável por vestir a atriz. Esse trecho, no entanto, foi retirado na etapa de montagem.

Segundo a revista Entertainment Weekly, a exclusão ocorreu por questões relacionadas ao ritmo e à coerência da narrativa. A produção descreveu a decisão como difícil e mencionou a postura profissional da atriz durante as gravações.

A roteirista Aline Brosh McKenna confirmou a ausência da cena em entrevista ao Screen Rant, ao afirmar: “Bom, você viu o filme. Ela não aparece no corte final”.

Rumores sobre a participação de Sweeney circulavam desde 2025, quando fãs relataram tê-la visto em gravações em Nova York ao lado de Emily Blunt. As especulações se intensificaram após a divulgação de um vídeo, posteriormente removido, que mostrava uma mulher loira deixando um trailer de filmagem com o rosto coberto.

O material surgiu no mesmo período em que a atriz enfrentava repercussão negativa relacionada a uma campanha da American Eagle, criticada por parte do público. A coincidência temporal contribuiu para ampliar a circulação das especulações.

Meses depois, Sweeney evitou confirmar sua presença no projeto em entrevistas públicas. Ao ser questionada, respondeu: “Não sei do que você está falando”.

A estreia de "O Diabo Veste Prada 2" está prevista para 30 de abril. O elenco inclui nomes como Lucy Liu, Justin Theroux, Rachel Bloom, B. J. Novak, Kenneth Branagh e Simone Ashley. Durante as filmagens, também foram registradas participações de figuras como Lady Gaga, Ciara e Ashley Graham, indicando a inclusão de aparições especiais na produção.