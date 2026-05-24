Opinião: as plataformas de e-commerce B2C atrasam o varejo B2B

Por Rafael Calixto*

Quando o e-commerce ganhou força no Brasil, muitas distribuidoras e atacadistas acreditaram que a digitalização das vendas estava a poucos cliques de distância.

Bastava criar uma loja virtual, cadastrar produtos, divulgar o link e esperar os pedidos chegarem.

A promessa era sedutora, especialmente para empresas acostumadas a depender de vendedores, telefone, e-mail e WhatsApp.

O problema é que boa parte desse movimento partiu de uma confusão central: presença digital não é o mesmo que operação digital.

Para o atacado, uma loja virtual comum raramente resolve o problema comercial. Em muitos casos, apenas transfere a frustração do balcão para a tela.

O erro de adaptar o varejo tradicional para o atacado

As plataformas de e-commerce B2C foram construídas para o consumidor final, e não há nada de errado nisso.

Elas funcionam bem quando o preço é igual para todos, a compra é individual, a entrega é direta e a decisão acontece com poucos cliques.

O atacado opera em outra lógica. Um mesmo produto pode ter preços diferentes conforme o cliente, a região, o volume comprado ou a negociação comercial.

Há pedido mínimo, limite de crédito, condição de pagamento, aprovação financeira, recorrência e integração com ERP.

Quando essas regras não existem de forma nativa, o portal deixa de ser canal de venda e vira uma vitrine incompleta.

Foi isso que levou muitas distribuidoras a concluírem, equivocadamente, que o digital não funciona para o seu setor.

A empresa testou uma plataforma popular, encontrou barreiras técnicas, não conseguiu reproduzir suas regras comerciais e voltou para o WhatsApp.

Mas o fracasso não estava na tentativa de digitalização. Estava na escolha de uma ferramenta pensada para outro tipo de venda.

É como tentar operar uma indústria inteira com um sistema feito para uma loja de bairro. Em algum momento, a conta da simplificação chega.

O real tamanho e as exigências do mercado B2B

Essa distinção importa porque o mercado B2B é grande demais para continuar sendo tratado como adaptação improvisada do varejo online.

Segundo projeção da ABComm, o e-commerce brasileiro deve encerrar 2026 em torno de R$ 260 bilhões, mas isso ainda representa apenas uma parte do universo de transações entre empresas.

Ainda assim, muitas transações entre distribuidoras, revendedores e clientes corporativos seguem acontecendo por canais informais.

A Digital Commerce 360 também aponta que cerca de 80% dos compradores B2B globais já esperam uma experiência digital equivalente à do B2C, mas com recursos próprios do ambiente corporativo, como tabelas por perfil de cliente, pedidos reuniões recorrentes, aprovação de crédito e integração com sistemas de gestão.

A McKinsey & Company mostrou, em levantamento de 2022, que empresas B2B que adotam plataformas digitais adequadas ao seu modelo crescem até cinco vezes mais rápido do que aquelas que permanecem em processos manuais ou usam soluções inadequadas.

A palavra decisiva é “adequadas”. No atacado, não basta digitalizar o pedido ou criar uma vitrine online.

É preciso digitalizar a regra de negócio, incluindo preços personalizados, pedidos mínimos, limites de crédito, condições comerciais e integração com o ERP.

Sem isso, a tecnologia não simplifica a operação; apenas transfere para o ambiente digital as mesmas ineficiências que antes estavam no telefone, no e-mail ou no WhatsApp.

O futuro da operação digital no atacado

O avanço de plataformas especializadas em B2B mostra que o erro do passado não precisa se repetir.

Tabela de preço por cliente, pedido mínimo, crédito, condições comerciais e integração com ERP não podem ser tratados como acessórios. São o centro da operação atacadista.

Para as distribuidoras que tentaram vender online e desistiram, talvez seja hora de rever o diagnóstico. O digital não falhou.

O que falhou foi tentar vender para empresas com ferramentas feitas para consumidores finais.

A próxima etapa do atacado brasileiro não será vencida por quem simplesmente abrir uma loja virtual, mas por quem entender que digitalizar o B2B significa respeitar a complexidade comercial que sempre sustentou esse mercado.

*Rafael Calixto é especialista em vendas B2B, com vasta experiência em modernização de processos comerciais, integração de tecnologia nas vendas, idealizador de soluções com Agentes Inteligentes de Pedidos (AIP) para vendas B2B em escala e CEO da Zydon.