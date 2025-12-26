Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'O Cavaleiro dos Sete Reinos': tudo que sabemos sobre o novo spin-off de 'Game of Thrones'

Spin-off de Game of Thrones aposta em uma história mais intimista e acompanha as aventuras de Dunk e Egg em Westeros

Cavaleiro dos Sete Reinos: Nova série expande o universo de Game of Thrones com personagens inéditos (HBO/Divulgação)

Cavaleiro dos Sete Reinos: Nova série expande o universo de Game of Thrones com personagens inéditos (HBO/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 16h47.

Tudo sobreGame of Thrones
Saiba mais

Os fãs do universo de Game of Thrones podem comemorar: a série O Cavaleiro dos Sete Reinos tem estreia marcada para 18 de janeiro de 2026 na HBO e na plataforma de streaming HBO Max.

Veja tudo o que sabemos sobre o spin-off:

A trama

A trama se passa cerca de 100 anos antes dos eventos de Game of Thrones e cerca de 72 anos depois da série A Casa do Dragão, em um período pacífico de Westeros.

O foco da história é a dupla improvável formada pelo cavaleiro andante Ser Duncan, conhecido como “Dunk”, e seu jovem escudeiro Aegon Targaryen, apelidado “Egg”. Ao contrário das intrigas de poder e guerras pelo Trono de Ferro que marcaram as séries anteriores, O Cavaleiro dos Sete Reinos explora as aventuras e provações desses dois personagens enquanto viajam pelos Sete Reinos, enfrentando desafios e pequenas desventuras locais.

A história é baseada na série "Contos de Dunk e Egg", escritas por George R. R. Martin. Essas histórias são tradicionalmente mais leves do que as narrativas sangrentas de Game of Thrones.

O elenco principal inclui:

  • Peter Claffey como Dunk – um cavaleiro de origem humilde em busca de glória e propósito;

  • Dexter Sol Ansell como Egg / Príncipe Aegon Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen e escudeiro de Dunk;

  • Finn Bennett como Príncipe Aerion Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen e irmão mais velho de Egg;

  • Bertie Carvel como Príncipe Baelor Targaryen, herdeiro do Trono de Ferro e Mão do Rei Daeron II;

  • Tanzyn Crawford como Tanselle, uma marionetista dornesa.

Segunda temporada

Antes mesmo da estreia da primeira temporada, O Cavaleiro dos Sete Reinos já foi renovado para uma segunda temporada, com previsão de lançamento em 2027.

Episódios

Seguindo a tradição das grandes séries da emissora, o spin-off de Game of Thrones será lançado em um domingo e terá um episódio por semana: 

  • Episódio 1: 18 de janeiro de 2026
  • Episódio 2: 25 de janeiro de 2026
  • Episódio 3: 1º de fevereiro de 2026
  • Episódio 4: 08 de fevereiro de 2026
  • Episódio 5: 15 de fevereiro de 2026
  • Episódio 6: 22 de fevereiro de 2026
Acompanhe tudo sobre:Game of ThronesHBO MaxHBO

Mais de Pop

'Stranger Things': o que acontece no penúltimo episódio da 5ª temporada?

Quando estreia 'O Cavaleiro dos Sete Reinos', spin-off de 'Game of Thrones'?

'Bridgerton': tudo o que sabemos sobre a quarta temporada da série

Amazon Game Studios e Crystal Dynamics se unem para criar novas aventuras de 'Tomb Raider'

Mais na Exame

Pop

'Stranger Things': o que acontece no penúltimo episódio da 5ª temporada?

Mundo

Imigração nos EUA: governo Trump vai coletar dados biométricos de estrangeiros

Brasil

Litoral Norte de SP terá alerta máximo para temporais na próxima semana

Esporte

Após conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians, Memphis Depay lança nova música de celebração