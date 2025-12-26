'O Cavaleiro dos Sete Reinos': tudo que sabemos sobre o novo spin-off de 'Game of Thrones'

Os fãs do universo de Game of Thrones podem comemorar: a série O Cavaleiro dos Sete Reinos tem estreia marcada para 18 de janeiro de 2026 na HBO e na plataforma de streaming HBO Max.

Veja tudo o que sabemos sobre o spin-off:

A trama

A trama se passa cerca de 100 anos antes dos eventos de Game of Thrones e cerca de 72 anos depois da série A Casa do Dragão, em um período pacífico de Westeros.

O foco da história é a dupla improvável formada pelo cavaleiro andante Ser Duncan, conhecido como “Dunk”, e seu jovem escudeiro Aegon Targaryen, apelidado “Egg”. Ao contrário das intrigas de poder e guerras pelo Trono de Ferro que marcaram as séries anteriores, O Cavaleiro dos Sete Reinos explora as aventuras e provações desses dois personagens enquanto viajam pelos Sete Reinos, enfrentando desafios e pequenas desventuras locais.

A história é baseada na série "Contos de Dunk e Egg", escritas por George R. R. Martin. Essas histórias são tradicionalmente mais leves do que as narrativas sangrentas de Game of Thrones.

O elenco principal inclui:

Peter Claffey como Dunk – um cavaleiro de origem humilde em busca de glória e propósito;

Dexter Sol Ansell como Egg / Príncipe Aegon Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen e escudeiro de Dunk;

Finn Bennett como Príncipe Aerion Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen e irmão mais velho de Egg;

Bertie Carvel como Príncipe Baelor Targaryen, herdeiro do Trono de Ferro e Mão do Rei Daeron II;

Tanzyn Crawford como Tanselle, uma marionetista dornesa.

Segunda temporada

Antes mesmo da estreia da primeira temporada, O Cavaleiro dos Sete Reinos já foi renovado para uma segunda temporada, com previsão de lançamento em 2027.

Episódios

Seguindo a tradição das grandes séries da emissora, o spin-off de Game of Thrones será lançado em um domingo e terá um episódio por semana: