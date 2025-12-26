Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quando estreia 'O Cavaleiro dos Sete Reinos', spin-off de 'Game of Thrones'?

Série acompanha as aventuras de Dunk e Egg e amplia o universo criado por George R. R. Martin

O Cavaleiro dos Sete Reinos: spin-off se passa um século antes da saga original

O Cavaleiro dos Sete Reinos: spin-off se passa um século antes da saga original

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 16h29.

Tudo sobreGame of Thrones
Saiba mais

Os fãs de Westeros já podem comemorar: a franquia criada por George R.R. Martin está prestes a ganhar mais um capítulo com a chegada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, um novo spin-off ambientado um século antes dos eventos de Game of Thrones.

Quando estreia?

A HBO anunciou oficialmente que O Cavaleiro dos Sete Reinos estreia no dia 18 de janeiro de 2026 na plataforma de streaming HBO Max. A primeira temporada contará com seis episódios, lançados semanalmente aos domingos.

Enredo

A história de O Cavaleiro dos Sete Reinos é baseada nas novelas As Aventuras de Dunk e Egg, escritas por George R.R. Martin, e se passa cerca de 90 a 100 anos antes de Game of Thrones e várias décadas após os eventos de A Casa do Dragão.

A trama acompanha as aventuras de Ser Duncan, o Dunk, um cavaleiro errante e seu jovem escudeiro Egg, que mais tarde se tornará o rei Aegon V Targaryen.

yt thumbnail

Segunda temporada

Antes mesmo da estreia da primeira temporada, O Cavaleiro dos Sete Reinos foi renovada para uma segunda temporada, com previsão de lançamento em 2027. O anúncio foi feito pela HBO, no dia 20 de novembro.

Acompanhe tudo sobre:Game of ThronesHBOSéries

Mais de Pop

'Bridgerton': tudo o que sabemos sobre a quarta temporada da série

Amazon Game Studios e Crystal Dynamics se unem para criar novas aventuras de 'Tomb Raider'

'Stranger Things' finalmente revela o que é o mundo invertido

'Não estamos tentando chocar' dizem Duffers sobre o final de 'Stranger Things'

Mais na Exame

Mundo

Imigração nos EUA: governo Trump vai coletar dados biométricos de estrangeiros

Brasil

Litoral Norte de SP terá alerta máximo para temporais na próxima semana

Esporte

Após conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians, Memphis Depay lança nova música de celebração

Pop

'Bridgerton': tudo o que sabemos sobre a quarta temporada da série