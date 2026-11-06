Inner AI lança Inner 4.0 no WhatsApp e escolhe Tadeu Schmidt como rosto da campanha

A Inner AI, plataforma brasileira que reúne mais de 50 modelos de inteligência artificial em um único ambiente, anunciou a Inner 4.0, maior atualização de seu serviço desde a fundação da empresa. A principal novidade é o Mago, assistente pessoal de inteligência artificial que funciona diretamente pelo WhatsApp e permite solicitar a execução de tarefas por meio de mensagens de áudio.

Para apresentar a novidade ao público, a companhia escolheu o apresentador Tadeu Schmidt como protagonista de sua nova campanha nacional.

A estratégia busca aproximar a tecnologia de pessoas que ainda não utilizam ferramentas de inteligência artificial regularmente, aproveitando a familiaridade dos brasileiros com o aplicativo de mensagens.

O lançamento oficial da Inner 4.0 aconteceu onte, 5 de novembro, às 20h, em uma transmissão ao vivo no canal da empresa no YouTube. Segundo Pedro Salles, CEO e fundador da Inner AI, a integração com o WhatsApp é uma maneira de reduzir as barreiras de acesso à tecnologia.

“A inteligência artificial precisa estar onde as pessoas já estão. O WhatsApp faz parte da rotina de milhões de brasileiros, e queremos aproveitar essa familiaridade para tornar a tecnologia mais acessível. Com o Mago, qualquer pessoa poderá interagir com a IA de maneira simples, usando algo tão natural quanto enviar um áudio”, afirma o CEO da Inner AI.

Mago permite executar tarefas pelo WhatsApp

O Mago é o principal destaque da atualização e foi desenvolvido para permitir que usuários solicitem tarefas sem precisar acessar uma plataforma específica ou alternar entre diferentes ferramentas.

A proposta é que o usuário envie um áudio pelo WhatsApp explicando o que precisa e receba o resultado da solicitação. A iniciativa acompanha uma tendência de tornar os assistentes de inteligência artificial mais integrados aos aplicativos e às atividades cotidianas.

A escolha de Tadeu Schmidt para a campanha também está relacionada a esse posicionamento. Conhecido pela comunicação próxima e acessível, o apresentador deverá demonstrar como a tecnologia pode ser incorporada à rotina de diferentes públicos.

Inner 4.0 aposta em inteligência artificial que executa trabalhos completos

Além do assistente para WhatsApp, a Inner 4.0 apresenta uma mudança na proposta da plataforma. Antes concentrada em oferecer acesso a diferentes modelos de inteligência artificial, a ferramenta passa a priorizar a execução de trabalhos completos, do início à entrega.

Na prática, em vez de manter uma sequência de interações para desenvolver uma atividade, o usuário poderá solicitar uma tarefa e receber o resultado final. A plataforma combina recursos de pesquisa, análise e produção de materiais, incluindo documentos, planilhas, apresentações, sites, imagens e vídeos.

Outra novidade são os Loops, funcionalidade que permite configurar tarefas uma única vez para que sejam executadas automaticamente em horários ou períodos programados. O recurso também envia entregas e notificações aos usuários.

"Com a Inner 4.0, a inteligência artificial deixa de apenas ajudar e passa a fazer o trabalho pelas pessoas. O Mago é o jeito mais simples de começar, direto no WhatsApp, e a plataforma completa está lá para quem quiser ir além." Pedro Salles, CEO da Inner AI

Inner AI ultrapassa 1 milhão de usuários e capta R$ 30 milhões

Fundada em 2023 por Pedro Salles, a Inner AI surgiu com a proposta de simplificar o acesso às ferramentas de inteligência artificial. Em vez de exigir a contratação de diferentes serviços, a empresa reúne mais de 50 modelos em uma única plataforma, incluindo tecnologias como ChatGPT, Claude, Gemini, Grok e Perplexity.

A solução atende profissionais, estudantes, empreendedores e empresas que buscam incorporar inteligência artificial às atividades de trabalho e estudo sem precisar dominar individualmente cada ferramenta disponível no mercado.

A companhia já ultrapassou 1 milhão de usuários. Em abril de 2026, anunciou uma rodada de investimento de R$ 30 milhões, liderada pelos fundos Canary e ONEVC. Com a operação, o total captado desde a fundação chegou a R$ 42 milhões.

Além da plataforma de produtividade, a empresa também desenvolve o Squad.com, solução de agentes autônomos de inteligência artificial voltada à execução de tarefas em áreas como marketing, vendas, finanças, jurídico, recursos humanos e operações.

Em 2026, o Squad.com recebeu um investimento estratégico da Vivo Ventures, fundo de corporate venture capital da Vivo. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à tecnologia entre pequenas e médias empresas.

Com a Inner 4.0, a empresa busca ampliar sua presença no mercado de inteligência artificial ao combinar diferentes modelos, automação de tarefas e acesso por aplicativos já utilizados no dia a dia. A expectativa é tornar a tecnologia mais simples de usar e ampliar sua adoção entre profissionais e empresas.