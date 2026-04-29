Como será o novo uniforme do Homem-Aranha? Diretor mostra detalhes

Além de revelar as páginas iniciais do roteiro de Homem-Aranha: Um Novo Dia, o diretor Destin Daniel Cretton apresentou novos detalhes sobre o uniforme usado pelo herói no filme, em entrevista à Entertainment Weekly.

Sem recursos financeiros, Peter Parker, vivido por Tom Holland, retorna às origens e passa a confeccionar o próprio traje. O figurino apresenta tecido simples, costuras aparentes e acabamento rústico.

Segundo Cretton, o visual foi inspirado no encontro de Peter com as variantes do Homem-Aranha interpretadas por Tobey Maguire e Andrew Garfield em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021). “Tecido de verdade, costuras, rugas”, resumiu o diretor ao descrever o novo uniforme.

No elenco, além de Tom Holland e Jacob Batalon, Zendaya retorna ao papel de MJ. Sadie Sink também foi confirmada, embora sua personagem ainda não tenha sido revelada. Outro nome anunciado é o de Jon Bernthal, que viverá o Justiceiro, além de Mark Ruffalo, de volta como Hulk.

Anteriormente, especulava-se que o filme teria uma trama mais pé no chão, com o Homem-Aranha se unindo ao Demolidor, de Charlie Cox, para enfrentar o Rei do Crime, interpretado por Vincent D’Onofrio. Também circularam rumores sobre Knull, personagem vivido por Andy Serkis em Venom: A Última Rodada, como possível vilão central. No entanto, todas essas versões acabaram descartadas.

A história do filme

A sinopse oficial de Um Novo Dia descreve o momento atual do herói: “Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.”

Destin Daniel Cretton, de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, dirige o projeto. O roteiro fica novamente a cargo de Erik Sommers e Chris McKenna, responsáveis por Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Homem-Aranha: Um Novo Dia tem estreia marcada para 30 de julho de 2026, exclusivamente nos cinemas.

Qual a ordem cronológica dos filmes do Homem-Aranha?

Entre os personagem da Marvel de maior destaque, um dos mais relembrados é o Homem-Aranha. Dono de uma dezena de filmes, interpretado por vários atores — entre eles Toby Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland — e presente em mais de mil histórias em quadrinho, a trajetória de Peter Parker é tida como uma das favoritas entre os fãs de super-heróis.

A primeira aparição do Homem-Aranha veio em 1962, durante a Era de Prata dos Quadrinhos. Ele foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. De lá para cá, o personagem ganhou relevância não só entre os fãs, como também financeira: é um dos super-heróis mais rentáveis da Marvel até hoje, com bilheteria global que, só pela Disney, conquistou quase U$ 4 bilhões.

Onde assistir os filmes do Homem-Aranha?

Os dez filmes da franquia do Homem-Aranha, incluindo os Avengers e Guerra Civil, estão disponíveis na Disney+.