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Rock the Mountain 2026: veja os horários dos shows do último fim de semana

Anitta, Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor e Jorja Smith estão entre as atrações que se apresentam de sexta a domingo, em Itaipava

Rock the Mountain 2026: último fim de semana reúne pop, samba, rap e forró na serra fluminense, com apresentações entre 6 e 8 de novembro (Divulgação)

Rock the Mountain 2026: último fim de semana reúne pop, samba, rap e forró na serra fluminense, com apresentações entre 6 e 8 de novembro (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08h18.

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Anitta, Jorge Ben Jor, Ivete Sangalo e Jorja Smith têm um novo encontro marcado com o público na serra fluminense. O Rock the Mountain 2026 chega ao último fim de semana nesta sexta-feira, 6, com shows até domingo, 8, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, distrito de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

A segunda etapa repete a programação apresentada entre 30 de outubro e 1º de novembro. Entre as atrações estão M.I.A., Paulinho da Viola, Gaby Amarantos e o projeto Dominguinho, que reúne João Gomes, Jota.pê e Mestrinho.

Para organizar o roteiro, vale acompanhar a divisão por palcos: Floresta, Estrela e Aurora concentram os shows listados abaixo, enquanto outros espaços recebem DJs, festas e apresentações ao longo do evento.

Sexta-feira tem M.I.A., Jorge Ben Jor e encontro do rap

A abertura combina diferentes gerações e estilos. M.I.A. sobe ao Floresta às 21h30, antes de Jorge Ben Jor, que começa às 23h30 e leva o show até a madrugada.

No Estrela, Gaby Amarantos se apresenta às 20h30. Depois, Dexter recebe L7 e Djonga, às 22h30, em um dos encontros do rap na programação. Tássia Reis também passa pelo palco, às 18h30.

O Aurora reúne Terno Rei, às 20h, Melody, às 22h10, e Major RD, à 1h de sábado. No Floresta, Jah Van recebe Xênia França e Assucena às 19h30.

Horários de sexta-feira, 6 de novembro

Palco Floresta Vivo

  • 17h40 — Sued Nunes
  • 19h30 — Jah Van com Xênia França e Assucena
  • 21h30 — M.I.A.
  • 23h30 — Jorge Ben Jor

Palco Estrela

  • 16h50 — Jéssica Gaspar
  • 18h30 — Tássia Reis
  • 20h30 — Gaby Amarantos
  • 22h30 — Dexter convida L7 e Djonga

Palco Aurora Heineken

  • 16h20 — Héloa
  • 17h50 — Fitti
  • 20h — Terno Rei
  • 22h10 — Melody
  • 1h — Major RD, já na madrugada de sábado.

Sábado reúne Anitta, Leci Brandão e Barão Vermelho

Anitta é um dos principais nomes do sábado, com apresentação às 20h no Floresta. No mesmo palco, Falamansa leva o forró ao festival às 18h, e Kevin O Chris assume a programação às 22h45.

O Estrela recebe Leci Brandão, às 14h40, e Barão Vermelho, às 17h. A sequência passa pelo rap de Marcelo D2 e Duquesa, antes do show de O Kannalha, às 23h40.

No Aurora, a banda peruana Los Mirlos aparece entre os destaques da tarde. Carol Biazin e Julia Mestre se apresentam na sequência do dia, e o duo Mind Enterprises ocupa o horário de 0h30, já no domingo.

Horários de sábado, 7 de novembro

Palco Floresta Vivo

  • 13h30 — Claudya
  • 15h50 — Fran
  • 18h — Falamansa
  • 20h — Anitta
  • 22h45 — Kevin O Chris

Palco Estrela

  • 14h40 — Leci Brandão
  • 17h — Barão Vermelho
  • 19h — Marcelo D2
  • 21h40 — Duquesa
  • 23h40 — O Kannalha

Palco Aurora Heineken

  • 12h30 — Ayô Tupinambá
  • 15h — Jadsa
  • 16h35 — Los Mirlos
  • 19h10 — Carol Biazin
  • 22h40 — Julia Mestre
  • 0h30 — Mind Enterprises, já na madrugada de domingo.

Domingo tem Jorja Smith, Dominguinho e Ivete Sangalo

O último dia reúne Paulinho da Viola, às 15h30, e a britânica Jorja Smith, às 17h30, no Floresta. Às 20h, João Gomes, Jota.pê e Mestrinho apresentam o projeto Dominguinho. Ivete Sangalo encerra a programação do palco a partir das 22h10.

No Estrela, Marcos Valle abre os trabalhos às 14h30, seguido por Priscila Senna. O encontro de Timbalada e Afrocidade, às 18h50, antecede as apresentações de Ebony e FBC.

O Aurora recebe Gretchen, às 14h20, Toni Garrido, às 18h20, e Urias, às 20h15. A banda mexicana Midnight Generation fecha a programação do espaço às 23h30.

Horários de domingo, 8 de novembro

Palco Floresta Vivo

  • 13h30 — Dora Morelenbaum
  • 15h30 — Paulinho da Viola
  • 17h30 — Jorja Smith
  • 20h — Dominguinho: João Gomes, Jota.pê e Mestrinho
  • 22h10 — Ivete Sangalo

Palco Estrela

  • 14h30 — Marcos Valle
  • 16h30 — Priscila Senna
  • 18h50 — Timbalada e Afrocidade
  • 21h10 — Ebony
  • 23h10 — FBC

Palco Aurora Heineken

  • 12h30 — Filipe Toca
  • 14h20 — Gretchen
  • 18h20 — Toni Garrido
  • 20h15 — Urias
  • 23h30 — Midnight Generation.

Que horas abrem os portões do Rock the Mountain?

Na sexta-feira, os portões abrem às 16h, com encerramento previsto para as 4h de sábado. No sábado, o público pode entrar a partir das 12h, e o evento segue até as 4h de domingo.

No domingo, a abertura também acontece às 12h, com encerramento às 2h de segunda-feira, 9. Os horários seguem o fuso de Brasília.

A programação dos demais espaços pode ser consultada no guia oficial do festival.

Ainda há ingressos para o Rock the Mountain 2026?

Ainda há ingressos à venda para o último fim de semana do Rock the Mountain. A compra é feita pela Sympla, na modalidade passaporte, que dá acesso aos três dias de festival.

Os valores divulgados para o segundo fim de semana são:

  • Inteira: R$ 1.110, mais R$ 111 de taxa — R$ 1.221 no total.
  • Meia-entrada: R$ 555, mais R$ 55,50 de taxa — R$ 610,50 no total.
  • Meia solidária: R$ 585, mais R$ 58,50 de taxa — R$ 643,50 no total, com doação de 1 kg de alimento.
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