Rock the Mountain 2026: veja os horários dos shows do último fim de semana

Rock the Mountain 2026: último fim de semana reúne pop, samba, rap e forró na serra fluminense, com apresentações entre 6 e 8 de novembro (Divulgação)
Freelancer
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08h18.
Anitta, Jorge Ben Jor, Ivete Sangalo e Jorja Smith têm um novo encontro marcado com o público na serra fluminense. O Rock the Mountain 2026 chega ao último fim de semana nesta sexta-feira, 6, com shows até domingo, 8, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, distrito de Petrópolis, no Rio de Janeiro.
A segunda etapa repete a programação apresentada entre 30 de outubro e 1º de novembro. Entre as atrações estão M.I.A., Paulinho da Viola, Gaby Amarantos e o projeto Dominguinho, que reúne João Gomes, Jota.pê e Mestrinho.
Para organizar o roteiro, vale acompanhar a divisão por palcos: Floresta, Estrela e Aurora concentram os shows listados abaixo, enquanto outros espaços recebem DJs, festas e apresentações ao longo do evento.
A abertura combina diferentes gerações e estilos. M.I.A. sobe ao Floresta às 21h30, antes de Jorge Ben Jor, que começa às 23h30 e leva o show até a madrugada.
No Estrela, Gaby Amarantos se apresenta às 20h30. Depois, Dexter recebe L7 e Djonga, às 22h30, em um dos encontros do rap na programação. Tássia Reis também passa pelo palco, às 18h30.
O Aurora reúne Terno Rei, às 20h, Melody, às 22h10, e Major RD, à 1h de sábado. No Floresta, Jah Van recebe Xênia França e Assucena às 19h30.
Palco Floresta Vivo
Palco Estrela
Palco Aurora Heineken
Anitta é um dos principais nomes do sábado, com apresentação às 20h no Floresta. No mesmo palco, Falamansa leva o forró ao festival às 18h, e Kevin O Chris assume a programação às 22h45.
O Estrela recebe Leci Brandão, às 14h40, e Barão Vermelho, às 17h. A sequência passa pelo rap de Marcelo D2 e Duquesa, antes do show de O Kannalha, às 23h40.
No Aurora, a banda peruana Los Mirlos aparece entre os destaques da tarde. Carol Biazin e Julia Mestre se apresentam na sequência do dia, e o duo Mind Enterprises ocupa o horário de 0h30, já no domingo.
Palco Floresta Vivo
Palco Estrela
Palco Aurora Heineken
O último dia reúne Paulinho da Viola, às 15h30, e a britânica Jorja Smith, às 17h30, no Floresta. Às 20h, João Gomes, Jota.pê e Mestrinho apresentam o projeto Dominguinho. Ivete Sangalo encerra a programação do palco a partir das 22h10.
No Estrela, Marcos Valle abre os trabalhos às 14h30, seguido por Priscila Senna. O encontro de Timbalada e Afrocidade, às 18h50, antecede as apresentações de Ebony e FBC.
O Aurora recebe Gretchen, às 14h20, Toni Garrido, às 18h20, e Urias, às 20h15. A banda mexicana Midnight Generation fecha a programação do espaço às 23h30.
Palco Floresta Vivo
Palco Estrela
Palco Aurora Heineken
Na sexta-feira, os portões abrem às 16h, com encerramento previsto para as 4h de sábado. No sábado, o público pode entrar a partir das 12h, e o evento segue até as 4h de domingo.
No domingo, a abertura também acontece às 12h, com encerramento às 2h de segunda-feira, 9. Os horários seguem o fuso de Brasília.
A programação dos demais espaços pode ser consultada no guia oficial do festival.
Ainda há ingressos à venda para o último fim de semana do Rock the Mountain. A compra é feita pela Sympla, na modalidade passaporte, que dá acesso aos três dias de festival.
Os valores divulgados para o segundo fim de semana são: