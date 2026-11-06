Disputa pela herança de Dolly Parton tem reviravolta na Justiça; entenda

A disputa envolvendo os negócios deixados por Dolly Parton teve uma reviravolta nesta quinta-feira, 5. O empresário da cantora, Danny Nozell, desistiu voluntariamente do processo contra Bryan Seaver, sobrinho da artista e ex-chefe de segurança de suas propriedades e empresas.

Segundo documentos obtidos pela Rolling Stone, Nozell acusava Seaver de ameaçar os interesses comerciais do espólio para conseguir pagamentos indevidos.

O pedido de arquivamento permite que a ação seja apresentada novamente. A desistência ocorreu às vésperas do prazo para o empresário responder à defesa do sobrinho, que havia negado as acusações.

Discussão envolvia pagamento de R$ 1,3 milhão

Entre as provas anexadas ao processo estão mensagens de texto atribuídas a Seaver. Em uma delas, enviada a pelo menos um parceiro comercial da Dollywood, ele teria ameaçado agir como "a mão da retaliação por toda a minha família".

Em outra conversa, datada de 3 de setembro e dirigida a um ex-advogado de Parton, Seaver teria se definido como um "assassino". Segundo o documento, ele também afirmou ter vendido US$ 27 milhões em armas e munições à polícia do Haiti no dia da morte da tia.

Em sua defesa, Seaver afirmou que as mensagens de texto interpretadas como ameaças haviam sido tiradas de contexto e tinham caráter de brincadeira.

Ele também alegou que a discussão envolvia um pagamento de US$ 251 mil, cerca de R$ 1,3 milhão, à sua empresa por serviços de segurança prestados em propriedades de Parton. Segundo sua versão, o valor já havia sido quitado.

Até o momento, os motivos da desistência e a existência de um possível acordo entre as partes seguem sem esclarecimento.

Defesa diz que sobrinho quer deixar conflito para trás

Em comunicado à TMZ, o advogado Dominic J. Leonardo, representante de Seaver, afirmou que seu cliente deseja encerrar o desentendimento.

Segundo o advogado, Seaver dedicou sua carreira à proteção da tia e mantém o compromisso com a família, a música e o legado da cantora.

A defesa acrescentou que o sobrinho espera que os familiares possam viver o luto em paz e preservar a trajetória da artista.

Irmãos deixaram cargos nos negócios de Dolly

O conflito ocorreu em meio a mudanças na estrutura dos empreendimentos ligados à cantora. Segundo a Rolling Stones, em setembro, Bryan Seaver foi afastado do cargo de chefe de segurança das propriedades e empresas de Parton.

Sua irmã, Rebecca Seaver, também deixou a direção executiva do museu Life of Many Colors, inaugurado em setembro, em Nashville.

Cantora morreu em agosto deste ano

Dolly Parton morreu em 25 de agosto de 2026, aos 80 anos. Um dos principais nomes da música country, a americana construiu uma carreira como cantora e compositora, com sucessos como "Jolene", "9 to 5" e "I Will Always Love You", que ganhou uma versão de Whitney Houston.

Sua trajetória também passou pelo cinema, pelo empreendedorismo e pela filantropia. Entre seus projetos estão o parque temático Dollywood, no Tennessee, e o programa Imagination Library, criado para distribuir livros a crianças e incentivar a leitura.